¿Qué ingredientes tiene el jugo vampiro? Paso a paso para hacer la receta en casa

El jugo vampiro puede prepararse con solo dos ingredientes y no es necesario añadir endulzantes. (Foto: Shutterstock)

¡Qué calor! Para los días cálidos, además de un buen vaso de agua mineral con hielos —ideal si estás buscando dejar las bebidas azucaradas—, una de las opciones para mantenerse fresco y salir de la rutina es el llamado ‘jugo vampiro’.

Se trata de un zumo cargado de sabor, al que no es necesario añadir endulzantes como miel de abeja o azúcar, y que muchas personas consumen por sus presuntos beneficios para la salud.

El llamado ‘jugo vampiro’ se prepara con dos ingredientes clave: zumo de naranja y betabel, lo que da como resultado una bebida llena de minerales, vitaminas y antioxidantes que posiblemente son positivos para el organismo.

El jugo de betabel con naranja es muy fácil de preparar y se puede combinar con otros ingredientes como el jugo de zanahoria . (Foto: Shutterstock)

¿Cómo se prepara el ‘jugo vampiro’?

El jugo vampiro es uno de los más fáciles de preparar y no es necesario tener un procesador de alimentos, ya que todo el proceso puede realizarse en una licuadora. Lo que necesitas es:

El jugo de naranjas con pulpa

1 betabel (limpio y cortado en cubos)

½ litro de agua

1 zanahoria (opcional)

El jugo de 2 limones (opcional)

½ tallo de apio (al gusto)

Lo único que debes hacer para obtener la bebida es colocar todos los ingredientes en una licuadora y moler hasta integrarlos muy bien. Si lo consideras necesario, agrega más agua.

Aunque puedes añadir zanahoria, limón y apio, no son indispensables, ya que la base de la bebida es el jugo de betabel con naranja. Una vez que esté listo, sirve y agrega hielos para hacer el zumo aún más refrescante.

¿Qué beneficios tiene tomar jugo vampiro?

Los beneficios del jugo de naranja y del betabel han sido ampliamente investigados por la ciencia. Sin embargo, debes considerar que los estudios se han realizado de forma individual.

Esto significa que aún se necesitan más investigaciones sobre la combinación de ambos ingredientes para corroborar si, al consumirse juntos, producen el mismo efecto en el organismo.

Es una bebida con nutrientes

La Fundación Española de Nutrición explica que las naranjas son una buena fuente de vitamina C y folatos, los cuales contribuyen a la formación normal de las células sanguíneas.

Entre otros componentes que enlista se encuentran carotenoides y minerales como yodo, magnesio, potasio, fósforo, calcio, hierro y zinc; sin embargo, lo más recomendable es comer la fruta entera y no convertirla en jugo.

Es mejor consumir la fruta entera de la naranja que solo su jugo. (Foto: Wikimedia Commons)

“En lo que se refiere al zumo de naranja, recordar que este apenas contiene fibra y tiene menores cantidades de vitaminas y minerales que la naranja entera”.

El betabel también es rico en nutrientes, entre ellos fibra, calcio, hierro, magnesio, zinc, sodio, potasio, fósforo, selenio y vitaminas E y C, además de folatos.

¿El ‘jugo vampiro’ previene la anemia? Esto se sabe

Entre todos los tipos de anemia, uno de los más comunes es el causado por deficiencia de hierro, el cual se desarrolla cuando se tienen niveles muy bajos de este mineral, explica el portal especializado en salud Healthline.

Por este motivo, se recomienda consumir betabel para prevenir una deficiencia de hierro, que en casos extremos podría conducir a anemia, debido a que la remolacha contiene este mineral.

Combinar el betabel con zumo de naranja puede resultar aún más beneficioso, debido a que esta fruta es rica en vitamina C, la cual, entre otros efectos, ayuda al organismo a absorber mejor el hierro, de acuerdo con el portal.

A pesar de ello, considera que el jugo de betabel con naranja no es un remedio mágico contra la anemia. Si una persona sospecha que puede padecer esta enfermedad, debe acudir al médico y seguir un tratamiento adecuado.

Mayo Clinic explica que los síntomas de la anemia incluyen cansancio, debilidad, falta de aire, piel pálida, latidos irregulares, mareos, aturdimiento, dolor de pecho, manos y pies fríos, así como dolores de cabeza.

¿Para qué sirve el ‘jugo vampiro’? Los efectos en el estómago

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos indica que una naranja cuenta con 2.8 gramos de fibra, mientras que una taza de betabel puede aportar hasta 3.4 gramos, lo que resulta positivo para la salud digestiva.

Un estudio publicado en la revista científica Nutrients explica que la fibra tiene la capacidad de regular los movimientos intestinales, además de mantener la sensación de saciedad durante más tiempo.

Mayo Clinic agrega que este componente puede ayudar a prevenir el estreñimiento; además, una dieta rica en fibra se ha relacionado con un menor riesgo de padecer cáncer colorrectal.

Considera que, al consumir las frutas en jugo, la cantidad de fibra se reduce considerablemente. En caso de preparar la receta, lo ideal es consumir zumo de naranja natural, recién exprimido o con pulpa.

El ‘jugo vampiro’ tiene antioxidantes

El betabel cuenta con un componente llamado betalaína, un antioxidante y pigmento que le da a la remolacha su color rojo o amarillo, explica el portal especializado en salud Medical News Today.

Las naranjas contienen flavonoides, carotenoides y vitamina C, componentes conocidos por su actividad antioxidante en el organismo, agrega Healthline, por lo que en conjunto el betabel y la naranja podrían resultar beneficiosos.

El jugo de betabel puede aportar nutrientes al organismo si se consume de manera moderada, tal como ha corroborado la ciencia. (Foto: Pixabay)

Una dieta rica en antioxidantes es importante debido a que estos ayudan a combatir los daños causados por los radicales libres, los cuales pueden ser parcialmente responsables del cáncer, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y otros padecimientos asociados con el envejecimiento, de acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer.

¿Cuáles son los efectos secundarios del jugo vampiro?

Aunque el jugo de naranja con betabel puede resultar beneficioso para la salud, no debe consumirse en exceso. La mejor bebida para mantenerse hidratado siempre será el agua natural.

Además, Healthline señala que el jugo de naranja suele ser rico en calorías y azúcares, lo que puede provocar aumento de peso y elevar los niveles de glucosa. Para reducir este riesgo, lo recomendable es beber zumo natural.

El betabel suele ser seguro para la mayoría de las personas; sin embargo, quienes padecen enfermedades renales deben ser cuidadosos con su consumo, ya que podría agravar algunos padecimientos, explica WebMD.