Hyatt Zilara Cancún: el clásico del Caribe mexicano se reinventa

Cancún se mantiene como uno de los destinos favoritos para vacacionar en México y, en vísperas de la temporada de verano, un renovado resort busca convertirse en uno de los nuevos referentes del hospedaje todo incluido frente al mar.

Se trata de Hyatt Zilara Cancún, propiedad solo para adultos que reabrió recientemente tras una transformación integral que incluyó habitaciones, restaurantes, áreas comunes, piscinas y espacios de bienestar.

Ubicado en una de las franjas de playa más amplias de la Zona Hotelera, el resort apuesta por una experiencia que combina diseño contemporáneo, gastronomía de alto nivel y relajación frente al Caribe mexicano. La renovación tomó inspiración en los paisajes naturales de Quintana Roo, desde los manglares hasta los arrecifes y los tonos turquesa del mar.

El complejo cuenta con 310 suites con vista al mar, diseñadas con materiales naturales y tonos cálidos para transmitir una sensación de calma y conexión con el entorno. Algunas categorías incluyen terrazas privadas, tinas de hidromasaje, piscinas semi privadas y acceso a experiencias exclusivas dentro del resort.

Además de la renovación estética, uno de los pilares de esta nueva etapa es la propuesta gastronómica. Hyatt Zilara Cancún integra cuatro restaurantes de especialidad, un buffet internacional, bares temáticos y experiencias culinarias inmersivas.

Entre los conceptos destaca SīLù, inspirado en la Ruta de la Seda y enfocado en sabores asiáticos; Bugambilia, que rinde homenaje a la cocina mexicana con ingredientes y recetas regionales; y Olio di Oliva, un espacio frente al mar que lleva la esencia de la gastronomía italiana al Caribe.

También sobresale Bokeh, un speakeasy con ambiente inspirado en los bares clandestinos de los años veinte, además de Chef’s Plate, una experiencia gastronómica íntima con menú degustación y maridajes.

El nuevo Zen Spa, de más de 2,000 metros cuadrados, se inspiró en la cosmovisión maya y ofrece tratamientos que incorporan rituales ancestrales, hidroterapia y terapias de relajación. El espacio incluye 11 salas de tratamiento, sauna, vapor y experiencias para parejas.

Para quienes buscan mantenerse activos durante sus vacaciones, el resort integró un moderno Sky Gym con vistas a la laguna Nichupté, además de actividades como yoga, pilates, voleibol de playa y demostraciones culinarias.

La ubicación también es uno de sus principales atributos. Hyatt Zilara Cancún se encuentra a aproximadamente 20 minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún y cerca de centros comerciales, restaurantes y la vida nocturna de la ciudad, lo que permite combinar descanso con entretenimiento.

Hyatt Zilara Cancún busca posicionarse como una alternativa para quienes desean redescubrir uno de los destinos más clásicos del país desde una perspectiva más sofisticada y contemporánea, ya sea para unas vacaciones de verano, una escapada romántica o un viaje de descanso durante cualquier época del año.