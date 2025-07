¿Tomar aceite de oliva con hierbas y jugo de fruta elimina los cálculos biliares?

Tal como sucede con la creencia de que el agua de coco sirve para eliminar los cálculos renales o que el agua de limón es una bebida ‘detox’ para los riñones; hay quienes afirman que hay remedios caseros para ‘limpiar’ la vesícula biliar.

Para este fin, una de las combinaciones más populares es tomar aceite de oliva con hierbas y jugo de frutas natural, e incluso las creencias apuntan a que hacerlo presuntamente eliminará los cálculos biliares del cuerpo.

Y sí, al igual que sucede con las teorías de que el agua mineral es mala para los riñones, algunas instituciones y expertos en nutrición han explicado qué cierto es que se pueda promover la salud de la vesícula biliar con remedios caseros.

¿Qué son los cálculos biliares?

La vesícula biliar es un órgano con forma de pera que se encuentra bajo el hígado, esta se encarga de almacenar la bilis, una sustancia que ayuda al cuerpo a digerir las grasas, de acuerdo con MedlinePlus.

“Cuando el estómago y el intestino digieren los alimentos, la vesícula biliar libera bilis a través de un tubo denominado conducto biliar común”, agrega el portal especializado en salud.

No obstante, en algunos casos, trozos (hechos de un material duro compuesto de colesterol o bilirrubina que se forman en la vesícula biliar) conocidos como cálculos, llegan a tapar este conducto, de acuerdo con los National Institutes of Health.

Los cálculos biliares pueden obstruir un conducto, provocando dolor en la parte superior del abdomen. (Especial)

Aunque no siempre causan síntomas, la institución indica que, cuando los cálculos biliares tapan el conducto, se acumula la bilis, ocasionando dolor en la parte superior derecha del abdomen.

Además, MedlinePlus agrega que es posible presentar otros indicios de los cálculos biliares como piel con una coloración amarillenta, fiebre, heces de color arcilla, náuseas y vómitos.

En caso de presentar estos síntomas, lo mejor será acudir a un médico para recibir el diagnóstico y tratamiento adecuados, de acuerdo con Mayo Clinic.

¿El aceite de oliva con hierbas y jugo es bueno para la vesícula biliar?

Uno de los remedios caseros más populares para supuestamente eliminar los cálculos biliares es tomar cuatro cucharadas de aceite de oliva con jugo de limón en ayunas, explica el portal Very Well Health.

“Los defensores declaran que la limpieza de la vesícula ayuda a desintegrar los cálculos y estimula la vesícula para que los expulse con las heces”, indica Mayo Clinic sobre los motivos por los cuales se bebe este remedio casero.

Al respecto, existe una investigación publicada en la revista científica The Lancet, en esta se analizó el caso de una mujer que tomó aceite de oliva con jugo de limón para eliminar los cálculos biliares.

El aceite de oliva no limpia la vesícula biliar. (Foto: Especial el Financiero)

No obstante, tras el análisis se encontró que en realidad los grumos que aparecen en las heces un día después de una limpieza no son cálculos biliares, sino aceites y otros materiales que no fueron digeridos.

Tal como señala la nutricionista Rebecca Valdez para Very Well Health: “los efectos que las personas sienten después de una limpieza pueden tener más que ver con los ingredientes y cómo afectan la digestión”.

Es así que Mayo Clinic explica que “no hay ninguna evidencia fidedigna que demuestre que una limpieza de vesícula sea útil para prevenir o tratar los cálculos ni ninguna otra enfermedad”.

No existe evidencia de que los cálculos biliares se eliminen al tomar aceite de oliva. (Fotoarte: Andrea López Trejo | El Financiero).

Si crees que podrías tener cálculos biliares, lo mejor será acudir a un médico, debido a que ningún remedio casero te ayudará a ‘limpiar’ o eliminar estos depósitos duros.

¿Cuál es el tratamiento real para los cálculos biliares?

Los National Institutes of Health explican que solo en casos muy específicos se suelen utilizar tratamientos no quirúrgicos, al respecto, MedlinePlus indica que algunos medicamentos llegan a tardar hasta dos años en hacer efecto.

En caso de que una persona presente síntomas, como el dolor en la parte superior del abdomen, será necesaria una cirugía de manera inmediata para extraer todos los cálculos biliares, indican los National Institutes of Health.

Si quieres mantener la salud de la vesícula biliar, entonces puedes tomar algunas medidas para prevenir su aparición, la institución explica que algunas son mantener un peso saludable mediante una dieta y nutrición adecuadas.

Las piedras en la vesícula biliar únicamente se pueden eliminar mediante una cirugía. (Foto: Archivo) (Shutterstock)

MedlinePlus agrega que en las personas con sobre peso, se recomienda no bajar de talla demasiado rápido, debido a que esto también puede promover la aparición de los cálculos biliares.

WebMD indica que añadir fibra, frutas y verduras a la dieta, así como evitar consumir demasiadas grasas saturadas, carbohidratos refinados que se encuentran en dulces, refrescos, pasteles, galletas y pan blanco, puede ser de ayuda con la prevención.

Los riesgos del aceite de oliva para ‘limpiar’ la vesícula biliar

Lejos de ser beneficioso para la salud, beber la combinación de aceite de oliva con hierbas y jugo puede ser negativo para ti, Mayo Clinic indica que hacerlo puede provocar los siguientes síntomas en algunas personas:

Náuseas

Vómitos

Diarrea

Dolor abdominal durante el período que dura la limpieza

El aceite de oliva mezclado con jugo y hierbas puede ocasionar efectos nocivos en la salud. (Foto: Shutterstock)

La nutricionista Rebecca Valdez agrega para el portal Very Well Health que muchas de las alternativas ‘detox’ requieren ayuno y limitar la ingesta de alimentos, lo cual puede ser peligroso para quienes padecen ciertas afecciones.

Si aun así quieres probar el remedio casero, antes de hacerlo, consulta a un médico para cerciorarte de que beber aceite de oliva con hierbas y jugo es adecuado para ti.