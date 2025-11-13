Carbón navideño: Morena propone aplicar la tenencia vehicular en estos 17 estados

Morena impulsa iniciativa para aplicar la tenencia vehicular a nivel nacional; actualmente hay 17 estados donde no se aplica este método de recaudación. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

Morena busca incrementar la recaudación a nivel municipal y estatal. El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar propuso que la tenencia vehicular se aplique en todas las entidades del país.

El vicecoordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, durante un foro de Finanzas Públicas celebrado el lunes 10 de noviembre, justificó que la medida fortalecería las finanzas locales y aumentaría la inversión en servicios públicos e infraestructura.

El núcleo de la iniciativa que impulsa Ramírez Cuéllar es recaudatorio. Su objetivo es proporcionar autonomía financiera a los gobiernos locales. De aplicarse en todos los estados, se generarían entre 42 mil y 76 mil millones de pesos anuales.

¿Cuáles son los estados donde ya se paga tenencia vehicular en México?

El legislador recordó que actualmente 15 entidades aplican el cobro de la tenencia vehicular. Aunque no precisó los beneficios actuales, señaló que, de extenderse el programa, los recursos se destinarían a proyectos de movilidad e infraestructura.

Las entidades donde se cobra la tenencia son:

Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

En la zona centro del país, principalmente en la Ciudad de México, muchos automovilistas emplacan sus vehículos en Morelos, donde no se cobra la tenencia, aunque residen en la capital.

Desde 2022, el gobierno de la CDMX impone multas a las personas que viven en alguna alcaldía capitalina pero portan placas de Morelos, con el fin de evitar la evasión fiscal.

¿Cuáles son los estados donde no aplica la tenencia vehicular?

Por el contrario, los estados donde no se aplica la tenencia vehicular son:

Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

Propuesta para modernizar el sistema catastral

Otra propuesta presentada por el morenista consiste en modernizar los sistemas de catastro y registro, es decir, el censo de la propiedad inmobiliaria, con el propósito de convertirlos en pilares de sostenibilidad financiera local, ya que los municipios dependen en gran medida de los fondos federales.

Ramírez Cuéllar afirmó que de los 2 mil 548 municipios del país, 628 cuentan con un padrón digital y 504 han vinculado su cartografía a dicho registro.

Añadió que, si México alcanzara el promedio latinoamericano del impuesto predial, equivalente al 0.38 por ciento del PIB, se podrían recaudar hasta 59 mil millones de pesos al año que aprovecharían las entidades.