Clara Brugada, con 67% de aprobación en la CDMX

Los rubros peor evaluados por la ciudadanía al gobierno de Clara Brugada son el combate el crimen organizado, el manejo de bloqueos y la corrupción. [Fotografía. Cuartoscuro]

El 67 por ciento de los capitalinos aprueba el trabajo de Clara Brugada al frente del gobierno capitalino y 31 por ciento lo desaprueba, de acuerdo con una encuesta realizada por El Financiero.

De acuerdo con el sondeo realizado vía telefónica durante la última semana de noviembre, los rubros de gobierno mejor evaluados por los capitalinos son los apoyos sociales, la economía de la ciudad y la vivienda.

Aprobación

Todos estos con opiniones favorables por arriba de 50 por ciento, siendo los apoyos sociales lo mejor evaluado, con 70 por ciento de menciones positivas. No obstante, éstas registraron una caída de 15 puntos respecto a la medición anterior, en septiembre.

En cuanto a la seguridad pública, la opinión está dividida. El 50 por ciento opina que su manejo ha sido favorable, mientras 46 por ciento considera que ha sido desfavorable.

Desempeño

Seguridad pública

El transporte público y el Metro registran opiniones positivas de 49 y 44 por ciento, y negativas de 38 y 29 por ciento, respectivamente.

A este respecto, las vialidades que se están construyendo para el Mundial de 2026 tampoco son tan bien vistas por la ciudadanía. El 29 por ciento considera positivo que se realicen y 38 por ciento está en contra.

Desempeño

El 37 por ciento calificó positivamente la gestión del abasto de agua en la ciudad y 52 por ciento dio una nota negativa.

Los rubros peor evaluados por la ciudadanía son el combate el crimen organizado, el manejo de bloqueos y la corrupción, con opiniones negativas registran 82, 75 y 83 por ciento para cada una de ellas. En cuanto a la corrupción, las opiniones positivas registraron una leve mejoría, al pasar de 8 a 12 por ciento.

En cuanto a las marchas en la ciudad, la mayoría de los capitalinos las apoya con mayor o menor intensidad dependiendo de las causas que las motiven. El 79 por ciento apoya las marchas en defensa de los derechos ciudadanos.

Marchas

El 76 por ciento apoya aquellas en contra del crimen y la inseguridad. Con menor intensidad, 55 por ciento aprueba las marchas que apoyan al gobierno y 45 por ciento las desaprueba.

Desempeño

¿Cuál son las principales preocupaciones en la CDMX?

La inseguridad continúa siendo la principal preocupación de los capitalinos, a decir de 60 por ciento de ellos. El 16 por ciento mencionó la corrupción y 14 por ciento considera que la economía es el principal problema de la ciudad.

Principal problema

Metodología: Encuesta en la Ciudad de México realizada vía telefónica a 500 adultos del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2025. Se hizo un muestreo probabilístico de teléfonos residenciales y celulares en las 16 alcaldías. Con un nivel de confianza de 95%, el margen de error de las estimaciones es de +/-4.4 por ciento.