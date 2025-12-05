Opiniones de la generación Z

La encuesta sobre aprobación presidencial que publicó EL FINANCIERO el lunes pasado incluyó varias preguntas sobre temáticas noticiosas a lo largo del mes de noviembre.

Entre ellas se incluyeron el tema del asesinato de Carlos Manzo y la llamada marcha de la generación Z.

Ambos reactivos ofrecen la oportunidad para ver qué opina la propia generación Z sobre ello, y comparar sus opiniones con las de otras generaciones.

Para quienes siguen detalles metodológicos, la encuesta tuvo mil entrevistas, de las cuales 16 por ciento de las personas pertenecen a la generación de baby boomers, 28 por ciento a la generación X, 32 por ciento son millennials y el 24 por ciento centennials, o gen Z.

En general, destacan dos cosas de los resultados de la encuesta: la generación Z se enteró menos de ambos eventos, el asesinato y las marchas; pero esa misma generación expresa las opiniones más negativas sobre el manejo del gobierno. Es decir, es la generación más crítica.

Al preguntar si se enteraron del asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, 97 por ciento de baby boomers dijo que sí, así como 87 y 88 por ciento de gen X y millennials. Entre la gen Z se enteró 79 por ciento.

No deja de ser un alto porcentaje, pero ciertamente es el más bajo entre las cuatro generaciones.

El hallazgo también se repite con el porcentaje que se enteró de las marchas de la generación Z: entre baby boomers se enteró 82 por ciento, entre gen X, 86 por ciento, entre millennials, 75 por ciento, y entre gen Z,68 por ciento.

De nuevo, no es un porcentaje despreciable, pero pareciera que las y los centennials se enteraron menos de estos temas políticos en el mes de noviembre.

No obstante, en sus opiniones, la generación Z luce claramente más negativa hacia el gobierno.

Al preguntar cómo calificaría la manera en que el gobierno de Claudia Sheinbaum está tratando con las investigaciones del asesinato de Carlos Manzo, 31 por ciento de centennials dijo bien o muy bien, mientras que 67 por ciento calificó mal o muy mal.

Entre millennials, las proporciones fueron 32 y 56 por ciento (positiva y negativa), entre gen X 46 y 41 por ciento, y entre baby boomers 61 y 27 por ciento, siendo éstos los más positivos y prácticamente dando respuestas opuestas a las de la gen Z.

Al calificar al gobierno por la manera en que actuó ante las marchas, las diferencias de opinión por generación también resultan muy contrastantes.

La calificación buena o muy buena alcanzó 44 por ciento entre baby boomers, 38 por ciento entre generación X, 30 por ciento entre millennials, y 19 por ciento entre la generación Z.

En contraste, las opiniones desfavorables, mala o muy mala, alcanzaron 28, 49, 49 y 57 por ciento, en ese mismo orden de mención.

Diferencias

Estos datos indican que la generación Z es la más crítica del gobierno, mientras que la de baby boomers es la que más apoyo le expresa.

Las encuestas nos están permitiendo conocer y analizar las opiniones de la nueva generación de mexicanos cuya mayoría ya entró a la edad adulta pero que todavía tiene una buena parte en la adolescencia: la generación Z.

Por lo que muestra esta encuesta nacional, se enteraron menos de los asuntos políticos en el mes, pero expresan la mayor crítica, por no decir, rechazo, al gobierno.

Pendientes de cómo irá evolucionando este segmento rumbo a las elecciones de 2027 y hacia la revocación de mandato.