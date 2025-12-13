‘La necesidad se huele’: Alexis Ayala asegura que su sueldo en ‘La Casa de los Famosos’ no era justo

Alexis Ayala considera que su sueldo en 'La Casa de los Famosos México' no era el suficiente.

Entre los participantes favoritos de La Casa de los Famosos México 2025 fue el actor Alexis Ayala, sexto finalista del reality show que recientemente reveló su decepción en cuanto al sueldo que percibía, pues considera que no era suficiente.

Pese a que la percepción económica era menor a la que él considera adecuada, asegura que La Casa de los Famosos México le dejó muchas enseñanzas valiosas, mismas que pone en práctica día a día.

Incluso, menciona que es una experiencia que sí recomienda vivir, más allá de su queja relacionada con lo que ganaba dentro del reality show de TelevisaUnivisión.

¿Por qué Alexis Ayala se quejó de su sueldo en ‘La Casa de los Famosos México’?

Durante una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, el actor de telenovelas manifesta que su sueldo en La Casa de los Famosos no era lo que él esperaba.

Aunque dijo ganar lo mismo (o similar) que dentro de una telenovela, cree que hay puntos por los cuales la paga debía ser mayor.

Alexis Ayala es originario de Estados Unidos; sin embargo, desde que era un bebé radica en México. (Foto: Fotoarte El Financiero/ Cuartoscuro )

“‘La Casa’ es un trabajo en el cual, además, te van a pagar. A mí no me pagaron como yo hubiera querido; a ver, yo gané lo mismo que gano en una novela, y lo saben. Era para que yo ganara el doble de lo que gano en una novela, mínimo, porque estaba 24/7″, expresa el participante de Solo para Mujeres.

¿Producción de ‘La Casa de los Famosos’ se aprovechó de la necesidad de Alexis Ayala? Esto dijo

Aunque la paga no es como Ayala hubiese esperado, aceptó gracias a diversos problemas económicos y laborales que arrastraba en los últimos años; de hecho, revela que vendió su casa días antes del aislamiento.

Ayala admite que el reality show no cumplió con sus expectativas salariales, pero sí le dejó varias enseñanzas que considera muy valiosas, por lo que puso en una balanza todo y, aseguró, salió a su favor.

“Había una gran necesidad de mi parte. La necesidad se huele y la gente usa esas cosas (a su favor). Al final, en el costo - beneficio, el costo podía ser muy grande, pero el beneficio fue mayor. Creo que finalmente sí tuve un poco de paz adentro, de cómo me movía; lo que te digo, nunca dejé de estar consciente que estaba trabajando”, reconoce.

Alexis Ayala pasaba una crisis financiera cuando llegó a 'La Casa de los Famosos'. (Foto: Cuartoscuro/ Unsplash)

¿Qué le dejó ‘La Casa de los Famosos México’ a Alexis Ayala?

“Para mí La Casa de los Famosos se convirtió en un regalo de vida increíble”, asegura el ‘galán de telenovelas’, y mucho de eso se lo debe a dos consejos que le dieron antes de entrar: uno se lo dio un gran amigo, y el otro su esposa, la actriz Cinthia Aparicio.

“Un amigo, Mark Silva, me dijo: ‘que no se te olvide nunca, por ningún momento, que estás trabajando’. Entonces todo el tiempo buscaba las cámaras (…) aparte yo decía: ‘Este es un foro que no conozco’. Cuando entré la primera vez y veo el piso, dije: ‘Ok, va a empezar el show’. Y volteo y dije: ‘Esto no lo conozco, no es mi foro’ (…) Dije: ‘¿Dónde estoy?’. Me dio mucha inseguridad”, se sincera.

El apoyo de su esposa para ‘sobrevivir’ a ‘La Casa de los Famosos México’

El otro consejo se lo dio su esposa, a quien le agradece no solo lo que hizo por él dentro del reality show, sino todo el apoyo en los últimos años, tanto económico como moral y emocional.

“‘Que no se te olvide que vas a trabajar’; que nunca dejé de trabajar, y yo todo el tiempo lo decía (…) me dijo: ‘Mi amor, por primera vez en tus 60 años (…) no tienes que preocuparte de nada ni de nadie que no seas tú’ (…) por eso al principio (quizá) la gente decía que estaba dormido; la casa pesa, y pesa mucho”.