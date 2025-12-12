Mau Nieto, de ‘Me Caigo de Risa’, exhibe intento de asalto en carretera: ‘Esto ya se salió de control’

Luego de compartir lo que ocurrió, el comediante Mau Nieto hizo una crítica a la inseguridad. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

El comediante Mau Nieto, quien es uno de los conductores del programa Me Caigo de Risa, utilizó sus redes sociales para exhibir un intento de asalto en la carretera Cuernavaca-Ciudad de México.

El también concursante de LOL: México — un reality show que conduce el actor Eugenio Derbez — explicó que el hecho violento le sucedió a su psiquiatra a la altura del kilómetro 55 de la carretera federal, quien le compartió el video de lo ocurrido.

Mau Nieto, standupero que era cercano al comediante Ricardo O’Farrill, no solo compartió el video del suceso, sino que también realizó una crítica ante la situación de inseguridad en las carreteras.

¿Cómo fue el intento de robo que exhibió Mau Nieto?

En el video que compartió el comediante, quien ha sido parte de ediciones pasadas del festival Vive Latino, se puede ver que su psiquiatra iba a la altura del municipio de Huitzilac, Morelos.

Ella está conversando con una persona cuando una camioneta blanca se incorpora sobre la carretera, pero frena de forma abrupta, por lo cual la psiquiatra de Mau Nieto se detiene.

Mau Nieto explicó el hecho violento le sucedió a su psiquiatra, quien le compartió el video mediante WhatsApp. (Foto: Captura de pantalla)

Inmediatamente, tres personas bajan de la camioneta, con lo que parecen ser armas, y caminan hacia el auto. Al ver lo que estaba sucediendo, el conductor logró esquivar la camioneta y librar el asalto.

Para ello pasaron por un tramo de terracería antes de volverse a incorporar a la carretera. En el clip también se puede escuchar a una mujer afirmar que se encuentra bien aunque sorprendida por lo que sucedió.

¿Qué dijo Mau Nieto sobre el intento de asalto en la carretera?

Mau Nieto no solo compartió el video de lo que pasó, sino que hizo una crítica ante la inseguridad que se vive en las carreteras de México: “¿Se acuerdan cuando no había 60 asaltos diarios en las carreteras? Hoy intentaron asaltar a mi psiquiatra”, escribió el comediante.

El standupero también aprovechó el espacio para cuestionar si estas son las condiciones en las que se recibirá a la Copa Mundial de Futbol de la FIFA el próximo año.

Pues para el Mundial 2026 las sedes se repartirán entre tres países y uno de ellos es México, en donde dará inicio el evento deportivo con un partido inaugural entre el ‘Tri’ vs. Sudáfrica el Estadio Banorte de la Ciudad de México el próximo 11 de junio.

“Tenemos un país sin ley, ¿y así pretendemos recibir a turistas para el mundial? Esto ya se salió totalmente de control”, añadió el comediante en su publicación, en donde sus seguidores afirmaron haber vivido experiencias similares a las de la psiquiatra de Mau Nieto.

Mau Nieto tiene una larga carrera como comediante y ha sido conductor de programas de televisión. (Foto: Captura de pantalla)

Aunque el comediante estuvo respondiendo algunos de los comentarios de sus seguidores no volvió a hablar más del tema en sus redes sociales, ya que sus publicaciones son sobre las siguientes presentaciones que tendrá.

Esta no es la primera ocasión que una figura pública denuncia un hecho violento en las carreteras del país, ya que a inicios de mayo de este año, Los Ángeles Azules fueron víctimas del robo de sus instrumentos y equipo de audio.

En aquella ocasión explicaron mediante sus redes sociales que su personal fue detenido con un falso retén en la carretera México-Puebla y fue en ese momento cuando los despojaron de sus pertenencias, por lo que procedieron legalmente.

¿Quién es el comediante Mau Nieto?

Mau Nieto es un comediante originario de la Ciudad de México, quien comenzó con los shows de stand up durante el 2012 y tiempo después se integró a Comedy Central.

Además de dedicarse a los shows de comedia, Nieto se ha desarrollado como conductor de televisión en programas como 100 latinos dijeron y Me Caigo de Risa; también tuvo su propio especial en Netflix llamado Viviendo sobrio desde el bar.

Mau Nieto también ha enfrentado problemas legales, debido a que en 2022 fue denunciado por la comediante Melissa Yamel, quien lo acusó de presuntamente haberla agredido sexualmente.

También fue blanco de polémicas luego del brote psicótico que Ricardo O’Farrill experimentó durante el 2023, ya que Riche lo señaló de presunta infidelidad y de supuestas amenazas de muerte.