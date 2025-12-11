¡Saca la ‘lana’! Vive Latino 2026 anuncia precio de boletos por día: ¿Cuándo es la preventa?

El festival Vive Latino 2026 tiene los precios de la Fase 1 por día para el festival de música.

Arma de una vez tu agenda: el festival Vive Latino 2026 ya dio a conocer sus artistas por día, así como la información relacionada con el precio de las entradas por separado, por si no quieres ir los dos días.

El Vive Latino 2026 será los próximos 14 y 15 de marzo en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol), y aunque los precios por abono del festival ya se conocían, este jueves compartieron el costo de entrada por día.

Además, la preventa de boletos está programada para esta misma semana. Toma nota de todo lo que debes saber para la adquisición de entradas si no quieres quedarte fuera del ‘Vive’.

Boletos por día: ¿Cuánto cuestan las entradas para el Vive Latino 2026?

En sus redes sociales, el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino compartió el precio por día de sus boletos, que tiene disponible en cuatro secciones. “Arma el plan y prepárate para la fiesta que une generaciones”, escribieron en su publicación.

A diferencia de otras ediciones o festivales, como el Corona Capital, el costo es el mismo sin importar qué día prefieras ir. Los precios disponibles son:

Recuerda que este costo no incluye cargos por servicio de Ticketmaster, y es únicamente el de la Fase 1 (con excepción de los boletos boxes, que son a fase única). En sus redes sociales solo mencionaron dos fases de venta.

Esto significa que mientras más demanda tengan los boletos, mayor será su costo si se agota la disponibilidad.

Boletos por día del Vive Latino 2026: ¿Cuándo inicia la preventa?

¡Ve preparando la cartera! Este jueves anunció el festival que la preventa de boletos por día comienza este viernes 12 de diciembre a partir de las 10:00 horas (tiempo del centro de México).

Esta será únicamente para clientes de Banamex, banco afiliado a la mayoría de eventos promocionados por Ocesa y vendidos a través de Ticketmaster. A partir del 13 de diciembre se abre la venta general, donde puedes elegir qué día ir.

Recuerda que, aunque ya está disponible la adquisición por día, todavía puedes comprar abonos generales (3 mil 650 en fase 2) y platino (5 mil 670).

Vive Latino 2026: Lista completa de artistas por día del festival

La liberación de boletos por día del Vive Latino precede al anuncio de las bandas que conforman el lineup oficial por fecha (quiénes el 14 de marzo y quiénes el 15). Dicho listado se conforma así:

Sábado 14 de marzo

Airbag

Alcalá Norte

Chetes

Carlos Sadness

Cypress Hill

Cuco

Enanitos Verdes

El Gran Combo de Puerto Rico

Erin Memento

Enjambre

Filtro

Juanes

Ke Personajes

John Fogerty

Ladrones

Lenny Kravitz

Los Amigos Invisibles

Los Estrambóticos

Los Mesoneros

Los Viejos

Love of Lesbian

Madreperla

Maldita Vecindad

Moenia

Margaritas Podridas

MC Davo

Marco Mares

Nacho Vegas

Orqueska

Planta Industrial

Trueno

White Lies

Domingo 15 de marzo