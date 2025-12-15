Arrestan al hijo de Rob Reiner: El director de ‘Stand by Me’ y su esposa fueron hallados sin vida en su casa

Rob Reiner y su esposa Michele Singer tuvieron tres hijos: Jake, en el centro, Romy y Nick. (Foto Evan Agostini/Invision/AP, archivo)

La muerte del cineasta y actor Rob Reiner y de su esposa, la productora y fotógrafa Michele Singer Reiner, activó una investigación por aparente homicidio en Los Ángeles, Estados Unidos. Ambos fueron encontrados sin vida el domingo por la tarde en su residencia ubicada en el vecindario de Brentwood y horas más tarde su hijo fue arrestado.

Los primeros indicios apuntaban a que el actor de The Bear y la productora habrían sido degollados por un familiar. Fuentes señalaron a TMZ y People que uno de sus hijos era el principal sospechoso.

Los Angeles Times informó que Nick Reiner fue ingresado en la cárcel del condado de Los Ángeles bajo sospecha de homicidio, según registros oficiales. Fue detenido la noche del domingo, a las 21:15, y se le fijó una fianza de 4 millones de dólares.

Una fuente confirmó a AP que Nick Reiner, de 32 años, permanecía bajo custodia de las autoridades este lunes. Debido a que la investigación continúa en curso, el funcionario se abstuvo de ofrecer mayores detalles y habló bajo condición de anonimato.

Hasta el momento, no se han precisado los cargos que podrían imputársele.

El director Rob Reiner y su esposa habrían sido apuñalados por un familiar, según TMZ. (Foto: EFE/EPA/Ron Sachs / POOL).

¿Qué le pasó a Rob Reiner y a Michele Singer? Esto sabemos

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada de emergencia médica poco después de las 15:30 horas del domingo. Al llegar a la vivienda, los paramédicos encontraron a un hombre de 78 años y a una mujer de 68 años sin signos vitales. Posteriormente, una fuente policial confirmó a la agencia AP que las víctimas eran Rob Reiner y Michele Singer Reiner.

El capitán Mike Bland, de la Policía de Los Ángeles, indicó a AP que detectives de la División de Robos y Homicidios investigaban el caso como un “aparente homicidio”.

De acuerdo con TMZ, los cuerpos presentaban heridas compatibles con cuchillo, y la agresión habría ocurrido dentro del domicilio tras una posible discusión. El mismo medio señaló que no estaba claro qué detonó la violencia.

El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele Singer encontrados muertos en Estados Unidos: (EFE/ Peter Foley). (PETER FOLEY/EFE)

El Los Angeles Times reportó, citando a fuentes policiales, que no había señales de entrada forzada en la vivienda, un elemento que reforzó la línea de investigación enfocada en el entorno familiar de las víctimas.

Nick Reiner: Sospechoso de la muerte de sus padres

Según People, varias fuentes cercanas a la investigación señalaron que el hijo de la pareja, Nick Reiner fue interrogado por las autoridades en relación con las muertes.

Nick había hablado públicamente en el pasado sobre su lucha contra la adicción a las drogas y periodos de situación de calle, experiencias que posteriormente sirvieron como base para la película Being Charlie (2015), que coescribió junto a su padre.

Dicho filme aborda la historia de un joven con problemas de adicción que entra y sale de centros de rehabilitación. Nick participó en el guion de esa cinta y la familia había atravesado momentos complejos durante ese periodo.

¿Quién era Rob Reiner? Carrera y legado en Hollywood

Rob Reiner nació en el Bronx el 6 de marzo de 1947 y era hijo del comediante Carl Reiner y de la actriz Estelle Reiner. Alcanzó la fama como actor en la serie All in the Family, papel por el que ganó dos premios Emmy.

Como director, firmó películas como This Is Spinal Tap, Stand By Me, The Princess Bride, When Harry Met Sally…, Misery y A Few Good Men, títulos que se encuentran entre los más influyentes del cine estadounidense de las décadas de 1980 y 1990.

El director Rob Reiner, un gigante hijo de un grande de la comedia, murió a los 78 años. (Foto: Brian Ach/Invision/AP, Archivo)

Rob Reiner estuvo casado durante una década con la actriz y directora Penny Marshall, de 1971 a 1981. Durante esa relación adoptó a Tracy Reiner, hija biológica de Marshall. Ambos compartieron trayectorias similares: alcanzaron la fama en comedias de situación, como Laverne & Shirley.

Tras su divorcio, Rob Reiner comenzó a gestar uno de los proyectos más emblemáticos de su carrera. Durante un almuerzo con la guionista Nora Ephron, propuso desarrollar una comedia sobre las relaciones de pareja y las citas modernas. De esa conversación surgió When Harry Met Sally…, una historia que sigue durante 12 años la evolución del vínculo entre un hombre y una mujer, interpretados por Billy Crystal y Meg Ryan.

Durante la filmación, Rob Reiner conoció a Michele Singer, fotógrafa del proyecto, con quien se casó en 1989. La pareja tuvo tres hijos: Nick, Jake y Romy Reiner.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó la muerte de Reiner como una pérdida devastadora para la ciudad y destacó su impacto cultural. Actores y cineastas como Kathy Bates, John Cusack y Cary Elwes expresaron mensajes de consternación, mientras que figuras políticas como Barack Obama y Kamala Harris reconocieron la trascendencia de su carrera.

Con información de EFE y AP.