Hallan sin vida a Peter Greene, actor de ‘Pulp Fiction’ y ‘La Máscara’: ¿Qué sabemos de su fallecimiento?

A lo largo de su trayectoria Peter Green actuó junto a famosos como Jim Carrey y Cameron Diaz. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Wiki Commons)

Peter Greene, actor estadounidense recordado por su papel como villano en la icónica cinta del director Quentin Tarantino Pulp Fiction, fue encontrado sin vida en su departamento en Nueva York.

Gregg Edwards, quien fue el mánager de Peter Greene durante 10 años, confirmó la noticia para The New York Post, en donde recordó al actor de La Máscara — cinta en donde comparte créditos con Jim Carrey— como ‘un tipo estupendo’.

Peter se consolidó como villano de la pantalla durante los 90, luego de debutar como actor de teatro cuando tenía 25 años y aunque una de sus actuaciones más recordadas es como Zed en la cinta de Quentin Tarantino, Greene tiene un largo catálogo de películas en las que participó.

Peter Greene es el icónico villano de 'La Máscara' , cinta protagonizada por Jim Carrey. (Foto: Captura de pantalla)

A lo largo de su carrera, trabajó en más de 40 cintas y series, y se puso a las órdenes de directores de la talla de Oliver o Guy Ritchie. En las últimas décadas, se mantuvo trabajando en proyectos independientes y en pequeños papeles en la televisión.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Peter Greene?

Gregg Edwards explicó al portal de noticias que durante la tarde del viernes 12 de diciembre, el actor fue encontrado sin vida dentro de su departamento en Lower East Side, Nueva York.

Fuentes de la policía compartieron al New York Post que llegaron a la casa de Peter Greene a las 3:25 de la tarde (tiempo local), en donde lo encontraron inconsciente; sin embargo, tras una revisión fue declarado muerto.

Las autoridades también explicaron que hasta este momento, no se considera que haya sucedido algún delito en el departamento del actor; sin embargo, será el equipo forense quien determinará las causas de muerte.

Por ahora, se desconocen las causas de muerte de Peter Greene, ya que será hasta que se obtengan los resultados de los forenses que estas se den a conocer. (Foto: Captura de pantalla)

Hasta este momento, se desconocen más detalles sobre lo que le sucedió al actor, ya que su mánager, quien se dijo devastado, no ahondó en el tema y aprovechó para externar su admiración hacia Peter.

“Sin duda, uno de los grandes actores de nuestra generación. Tenía un corazón enorme. Lo voy a extrañar. Era un gran amigo”, añadió Gregg Edwards en un comunicado para el diario.

Información en desarrollo…