Hallan muertos al actor y cineasta Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, en su casa: Esto sabemos

Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron hallados muertos en su casa en Los Ángeles (Foto: EFE).

El director, productor y actor estadounidense Rob Reiner, de 78 años, fue hallado muerto este domingo en su casa de Brentwood (Los Ángeles) junto a su esposa, Michele Singer. Primeros reportes de algunos medios especializados señalan que presuntamente fueron apuñalados.

De acuerdo con una publicación de la revista Variety, las muertes son investigadas como homicidio por el Departamento de Policía de Los Ángeles. Otros medios con conocimiento del tema, como TMZ y People, también confirmaron las muertes de Reiner y su esposa.

De acuerdo con un reporte emitido por la agencia AP, un funcionario de seguridad al tanto de la investigación, bajo condición de anonimato al no estar facultado para discutir sobre el tema, les confirmó la muerte de dos personas en el domicilio de Rob Reiner.

Según narra la agencia informativa, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles respondió la noche de este domingo a un llamado de solicitud de ayuda médica y encontró sin vida a un hombre de 78 años y a una mujer de 68 años.

Los representantes de Reiner no respondieron de momento a mensajes en busca de comentarios enviada por AP, que apunta que Reiner cumplió 78 años en marzo pero las autoridades no han confirmado de manera oficial las identidades de las personas encontradas sin vida en la casa de Reiner ubicada en el exclusivo vecindario la ciudad.

¿Quién es Rob Reiner, el actor y cineasta presuntamente asesinado por apuñalamiento junto a su esposa?

De acuerdo con la biografía del actor y cineasta publicada mediante el sitio web de la base de datos IMDb, Rob Reiner nació el 6 de marzo de 1947 en El Bronx, Nueva York, Estados Unidos, y ha estado casado con Michele Singer desde 1989.

Rob es hijo del escritor, director y comediante Carl Reiner (1922-2020), recordado por producciones como La gran estafa, El patán o Ahora son 13. En total, su padre ganó 11 premios Emmy a lo mejor de la televisión en Estados Unidos.

Rob Reiner también fue ganador de premios Emmy: al Mejor Actor de Reparto en una Comedia en 1974 y 1978. La Academia también reconoció su trabajo con una nominación a los Premios Oscar (1993) lo largo de su carrera.

Reiner fue durante mucho tiempo uno de los directores más prolíficos de Hollywood, y su trabajo incluye algunas de las películas más memorables de las décadas de 1980 y 1990, como This is Spinal Tap, When Harry Met Sally y The Princess Bride.

Pero también ha destacado por su trabajo como actor. Algunos de sus papeles más recordados se encuentran en producciones como All in the Family (1971), This is Spinal Tap (1984) y El lobo de Wall Street (2013).

Su papel como Meathead en el clásico de televisión de la década de 1970 All in the Family fue el principal de sus trabajos que lo catapultó a la fama.

Reiner estaba activo en meses recientes. Es actor y director de Spinal Tap II: The End Continues (2025) y apareció en 4 capítulos de la última temporada de la serie The Bear. Además, IMDb lo reporta como productor ejecutivo de Wind River: Rising, aún sin fecha de estreno, y en estatus de posproducción.