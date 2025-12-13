Muere ‘Mary Magdalene’, influencer de ascendencia mexicana, tras caer de un edificio: Esto sabemos

'Mary Magdalene' fue una influencer conocida por su adicción a las cirugías estéticas y los tatuajes.

La influencer de ascendencia mexicana Denise Ivonne Jarvis Gongora, conocida como Mary Magdalene, murió tras caer de un noveno piso en un departamento en Patong, un pueblo costero de la isla de Phuket, Tailandia, muy similar a la forma en que falleció Liam Payne. Tenía 33 años.

El incidente ocurrió el 9 de diciembre, pero fue días después que sus amigos y familiares dieron a conocer la noticia de su fallecimiento. Las causas se desconocen.

Entre sus seguidores argumentan publicaciones ‘sospechosas’ y cambios en algunas de sus cuentas que les hacen pensar, fue una situación premeditada por la misma creadora de contenido.

¿Qué le pasó a la influencer Mary Magdalene?

Medios locales en Tailandia, como The Pucket News, señalan que el cuerpo de la creadora de contenido fue encontrado alrededor de las 13:50 horas (tiempo local) en el estacionamiento del hotel donde se hospedó el pasado 9 de diciembre, sin signos aparentes de violencia.

En cuanto se dio aviso a las autoridades, estas arribaron para llevar el cuerpo de la influencer al Hospital de Patong y certificar la defunción; después lo trasladaron al Hospital Vachira Phuket, en donde le realizarían una autopsia para determinar las causas de muerte, de acuerdo con el Daily Mail.

Horas antes, Góngora alquiló una habitación en el noveno piso; según los registros, solo pagó una noche. Las autoridades de Pucket ya investigan el caso, pero hasta ahora no hay más información pública.

Las ‘coincidencias’ tras la muerte de Mary Magdalene

La influencer, de ascendencia mexicana y canadiense, realizó un par de movimientos en sus redes sociales antes de darse a conocer su fallecimiento, según explica el Daily Mail.

Uno de ellos fue la publicación de una escena de la película The Truman Show, protagonizada por Jim Carrey. En esta, aparece el personaje principal en las puertas del cielo. “Y en caso de que no los vea, buenas tardes, buenas noches y buenas noches”, dice el personaje. El carrete acompañaba una foto de ella cuando era pequeña.

El otro fue cambiar el nombre de usuario de una de sus cuentas en Instagram, que ahora es ‘@marymagdalenedied’ (’Mary Magdalene murió’ en español). Ambas situaciones causaron ruido entre sus miles de seguidores, quienes se enteraron horas después del deceso.

¿Quién era la influencer Mary Magdalene?

Denise Ivonne Jarvis Góngora, conocida como Mary Magdalene, fue una influencer de ascendencia canadiense y mexicana que radicaba fuera del país, pero se mostraba cercana a sus seres queridos.

Desde joven se dijo ‘adicta’ a las cirugías estéticas, y en cuanto cumplió 21 años se hizo la primera (aumento de senos en México), seguida de tatuajes con los que cubrió gran parte de su cuerpo.

Mary afirmó en varias entrevistas que creció en una familia estrictamente religiosa, y que cuando era niña le prohibieron incluso ver Disney. Sin embargo, vivió una adolescencia marcada por los excesos y consumo de sustancias.

Gracias a su gusto por los tatuajes y los múltiples procedimientos estéticos que se hizo (incluyendo rinoplastias, eliminación de grasa bucal, levantamiento de cejas, implantes de glúteos y senos, y carillas) fue que se viralizó en redes sociales.

Además de dedicarse a las redes sociales, Mary Magdalene era una artista visual apasionada por los retratos psicodélicos; pintaba en paredes y vendía en internet productos como playeras y stickers con sus creaciones.

En diversas ocasiones estuvo a punto de morir, consecuencia de los procedimientos a los que se sometió la famosa influencer, como expandir sus implantes mamarios al grado de reventarse uno, o por inyectarse tinta en los ojos para colorear sus globos oculares.