¿Quién era Minelys Zoe? Encuentran cuerpo de la tiktoker desaparecida tras salir de un Walmart

Minelys Zoe era una joven influencer que desapareció el 23 de octubre al salir de un supermercado ubicado en Georgia, Estados Unidos, sin embargo, el pasado 29 de octubre fueron encontrados sus restos.

La familia de la tiktoker reportó su desaparición el 24 de octubre, días después la oficina del Sheriff del condado de la región de Cornelia encontró el vehículo de la creadora de contenido abandonado a un lado de la carretera, sin precisar el sitio donde estaba su auto, compartieron las autoridades en sus redes sociales.

Según la policía, se detuvo a Ángel de Jesús Rivera Sánches por su presunta responsabilidad en el crimen en contra de la joven, la ley informó, en un encuentro con los medios de comunicación, declaraciones recogidas por la revista People, que acusarán al arrestado por el asesinato de la famosa.

Minelys Zoe tenía 25 años. (Foto: Tiktok @minelys.zo.ramirez)

Por el momento, no se revelaron las causas de la muerte porque se está a la espera de los resultados oficiales emitidos por la autopsia.

¿Quién era Minelys Zoe, tiktoker asesinada?

Minelys Zoe vivía en Georgia, pero era originaria de Puerto Rico, se desconoce la fecha en la cual se mudó a Estados Unidos.

Ella tenía 25 años al instante de su muerte y en redes sociales compartía momentos con su hija, pero eran escasos porque la menor de edad, de 9 años, vivía en su país de origen con su papá, reportó People, no se sabe la identidad del hombre ni detalles sobre él.

Minelys subía videos a TikTok, donde publicaba algunas rutinas de ejercicio, entre ellas destacaba el boxeo, aunque empezó a practicarlo recientemente.

Minelys Zoe compartía videos haciendo ejercicio. (Foto: Tiktok @minelys.zo.ramirez)

Su cuenta personal de Instagram es privada, pero la red social en la cual tenía mayor número de seguidores era TikTok, la cifra era mayor a los 45 mil suscriptores, su último video publicado fue el día de su desaparición.

La tiktoker estaba comprometida con un hombre llamado Julio Travor, de quien se sabe poco de su vida privada porque mantiene un bajo perfil, no obstante, el joven dijo a la policía que recibió un mensaje proveniente del teléfono de la influencer justo el 23 de octubre, pero aseguró que lo escribió otra persona.

Minelys Zoe tenía una hija. (Foto: Tiktok @minelys.zo.ramirez)

“Estoy esperando que el hermano lo recoja, es el mensaje que me enviaron ese día, no tenía sentido, para empezar ella no escribía así”, dijo el prometido de Minelys.

El caso, según la policía de Georgia, sigue bajo investigación y no se cerrará hasta tener un culpable del asesinato de la influencer.