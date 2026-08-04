‘No tenía ganas de nada’: Luis Ángel Malagón relata como fue la lesión que lo dejó fuera del Mundial

Luis Ángel Malagón reveló detalles de cómo vivió la lesión que lo dejó fuera del Mundial. (Foto: Cuartoscuro)

El sueño de jugar un Mundial en la Selección Mexicana terminó para Luis Ángel Malagón por una lesión en el tendón de Aquiles durante un partido con el América no solo lo obligó a pasar por el quirófano y perderse la Copa del Mundo de la FIFA, y por uno de los momentos más difíciles de su vida.

El portero de las Águilas del América, estaba en los planes de Javier Aguirre para integrar la convocatoria de México, pero quedó fuera por el problema, y ahora recuerda cómo vivió el proceso de recuperación y el impacto emocional que le provocó quedarse fuera de la justa mundialista.

Luis Ángel Malagón tuvo la lesión en el partido de América vs. Philadelphia. (Foto: Cuartoscuro)

¿Cómo fue para Luis Ángel Malagón perderse el Mundial?

Perderse la Copa del Mundo fue uno de los golpes más duros en la carrera del arquero del América. Luis Ángel Malagón confesó que la lesión no solo lo dejó fuera de las canchas, sino que también afectó profundamente su estado de ánimo durante las primeras semanas de recuperación.

“Mi sueño era ir al Mundial. Cuando te meten cuchillo dices: ‘no llegué’. Mes, mes y medio me da sentimiento porque fue muy difícil; a veces no tenía ganas de nada, comía una sola vez al día, despertaba y era estar todo el día en cama, sin celular. Con el tiempo pensé que iba a entender el por qué”, declaró en una entrevista para TUDN.

El impacto emocional fue tal que incluso se alejó de su familia durante ese periodo: “Se tuvieron que llevar a mi hija a otro lado porque no tenía ganas de nada”.

Con el paso de las semanas inició el proceso de rehabilitación, aunque reconoció que recuperar la movilidad fue un desafío inesperado.

“Segundo mes, me quitaron la férula, me pusieron una bota, empecé la recuperación, pero pierdes todo, tu pie no reacciona. Otra vez tuve que aprender a caminar; tu cuerpo debe acostumbrarse a esto otra vez”.

Aun así, aseguró que el momento más complicado llegó cuando México tuvo su primer partido en la Copa del Mundo.

“El partido más difícil fue el primero. No quería ni despertar. Venía manejando, veía a todos con la playera verde. Llegué y el presi Baños me vio y empecé a llorar. Me dijo: ‘¿Qué traes, cabrón?’. Le dije que era uno de los días más complicados de mi vida”.

Aunque recibió boletos para asistir a los encuentros de la Selección Mexicana, admitió que emocionalmente no estaba preparado para hacerlo.

“Estuve en el proceso de los cuatro años, anhelaba ese día y no estuve. Me regalaron dos boletos, pero no pude ir; no me daba. Me dolía, no por envidia, sino por tristeza. Hay días buenos, días malos; de pronto me metía a bañar y lloraba de la nada, aunque no quisiera (...) Ahora la vida me da otra oportunidad de regresar y agradecer. Hoy soy un tipo más consciente”.

Luis Ángel Malagón ya había sido convocado a la Selección Mexicana previo al Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro.com). (Rogelio Morales Ponce)

¿Cómo fue la lesión de Luis Ángel Malagón?

La lesión de Luis Ángel Malagón durante el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026 entre Philadelphia Union y América.

Alrededor del minuto 37, el cancerbero recibió el balón en su área e intentó despejarlo ante la presión de un delantero rival. Durante el movimiento sufrió la rotura del tendón de Aquiles y cayó de inmediato al césped. Las repeticiones mostraron que la acción ocurrió sin contacto con otro futbolista.

Tras recibir atención médica, el guardameta abandonó el terreno de juego en camilla y fue sustituido. Horas más tarde, el Club América confirmó que el arquero fue intervenido quirúrgicamente para reparar la lesión.

“El procedimiento de reparación del tendón realizado el día de hoy a Luis Ángel Malagón fue un éxito”, informó el club mediante un comunicado.

¿Cuándo regresa Luis Ángel Malagón a las canchas? Esto sabemos

Luis Ángel Malagón acumula cinco meses sin actividad con el Club América mientras continúa con su proceso de rehabilitación.

De acuerdo con TUDN, el tiempo estimado de recuperación para una rotura del tendón de Aquiles es de aproximadamente ocho meses, aunque el plazo puede variar dependiendo de la evolución de cada paciente y de la respuesta al tratamiento.

Si cumple con ese periodo, el guardameta podría volver a las canchas durante noviembre de 2026, justo en la recta final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.