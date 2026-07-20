Por insultar a Gordon: El ‘premio’ que recibió Javier Aguirre; reconocen a ‘Don Memo’ por besar un poste

Aunque ya no es DT del Tri, Javier Aguirre volvió a convertirse en protagonista tras el Mundial 2026, aunque esta vez lejos de la cancha.

El exentrenador de la Selección Mexicana recibió un reconocimiento simbólico durante una entrega de premios de tono humorístico organizada por el programa estadounidense After Hours gracias al intercambio verbal que sostuvo con el futbolista inglés Anthony Gordon durante el partido de octavos de final contra Inglaterra.

La ceremonia también distinguió al portero Guillermo Ochoa, quien ganó la categoría de Mejor Momento Romántico por besar uno de los postes durante el encuentro entre México y Chequia. Ambos aparecieron en videos de agradecimiento que mantuvieron el tono de comedia con el que se desarrolló la dinámica.

¿Por qué Javier Aguirre recibió un ‘premio’ por insultar a Anthony Gordon?

El reconocimiento que obtuvo Aguirre no formó parte de las distinciones oficiales de la FIFA. El programa de Fox Sports organizó una premiación inspirada en los Globos de Oro para recordar algunos de los episodios más comentados de la Copa del Mundo mediante categorías ficticias.

En ese contexto, el estratega mexicano ganó el premio a Mejor Actuación de un Entrenador por el momento en que llamó la atención del jugador y le dijo: “Hey Gordon, f*ck you”, escena que se volvió viral tras la eliminación de México frente a Inglaterra.

La categoría también incluyó a otros entrenadores que protagonizaron momentos llamativos durante el torneo. Entre los nominados aparecieron Jesse Marsch, de Canadá; Ståle Solbakken, de Noruega; Thomas Tuchel, de Inglaterra, y Dick Advocaat, de Curazao.

El mensaje de Javier Aguirre tras recibir el reconocimiento por su actuación en el Mundial

Después de conocer el resultado, Aguirre envió un mensaje en video para agradecer el reconocimiento y recordar su paso por la Selección Mexicana.

“Hola, soy Javier Aguirre. Gracias por este premio. Fue un honor ser el entrenador de la Selección Mexicana en esta última Copa del Mundo. Gracias a los fans que me han apoyado a lo largo de los años”, expresó el técnico mexicano en un video difundido por After Hours.

Antes de terminar, retomó el tono de la parodia y lanzó una frase dirigida al conductor James Corden: “¡Viva México!... y f*ck you, James”.

Javier Aguirre dirigió a México en el Mundial 2026. (Xinhua/Wu Wei) (Wu Wei)

Memo Ochoa también ganó un premio por besar la portería

La premiación también incluyó a Memo Ochoa, quien recibió el reconocimiento a Mejor Momento Romántico por besar uno de los postes durante tras partido entre México y Chequia, en el que disputó los últimos minutos de su carrera con la Selección Mexicana.

En esa categoría también aparecieron como nominados un beso entre aficionados de México y Corea del Sur, policías que bailaron con seguidores durante el torneo y el encuentro entre Sidny Lopes Cabral y su pareja después de un partido frente a Argentina.

Al igual que Aguirre, Ochoa apareció en un video para agradecer el reconocimiento con un mensaje en tono de humor.

“Hola a todos. No puedo creer que haya ganado este premio. De todo lo que he logrado durante mi carrera, esto podría ser lo que más orgullo me genera. Me hubiera encantado estar ahí para poder besarlos a todos ustedes. ¡Viva México! Besos a todos, muchas gracias”, dijo el exportero.