Sven-Goran Eriksson exentrenador de la Selección Mexicana, se prepara para morir: ‘No se arrepientan, sonrían’

Sven-Goran Eriksson, exentrenador sueco, se entregó al futbol por décadas como entrenador de la Selección Mexicana, Manchester City (Inglaterra), Benfica (Portugal), Lazio y Sampdoria (Italia). Ahora, a sus 76 años decidió decir adiós a esa vida que tanto gozó tras enterarse de un diagnóstico terminal.

“Tuve una buena vida, sí. Creo que todos tememos el día de nuestra muerte. Pero la vida también se trata de la muerte. Espero que al final la gente diga: ‘Sí, era un buen hombre’. Pero no todos dirán eso”, explica Eriksson en un documental dedicado a él: Sven.

El extécnico de la Selección Mexicana, Sven-Göran Eriksson, reveló que le queda poco tiempo de vida por un cáncer. (Foto: EFE)

‘Sven’, el documental donde Sven-Goran Eriksson habla de su vida y muerte

Sven se estrena en Amazon Prime este viernes en Reino Unido, el entrenador aparece en su casa de Sunne (Suecia), sin cabello por los tratamientos médicos y dedica unas palabras hacia el final:

“Espero que me recuerden como un tipo positivo que intentó hacer todo lo posible. No se arrepientan, sonrían. Gracias por todo, entrenadores, jugadores, fue fantástico cuidarlos. Cuídense y cuiden su vida. ¡Y vívanla!”.

Tras vivir la enfermedad, Eriksson habla de sus temores y de cómo vive en estos días con ayuda de sus hijos para moverse: “Decir que no tengo miedo a morir, supongo, es mentira. A veces se me pasa por la cabeza, pero trato de no pensar en eso”.

Sven ha estado ‘recogiendo sus pasos’ y ha recorrido los estadios donde se dedicó al futbol, desde Anfield, D Liverpool.

“Los médicos no saben desde cuándo estoy así. Puede ser un mes o un año. Ahora pueden engañar a tu cerebro. Ver lo positivo de las cosas y no dejarte llevar por la adversidad, porque esta es, por supuesto, la mayor adversidad a la que me he enfrentado. Pero puedo hacer algo bueno con eso”.

¿Qué pasa con Sven Goran Eriksson?

Eriksson padece cáncer de páncreas en etapa terminal, en enero de este año comentó que en el mejor de los casos su pronóstico era vivir un año. Había anunciado que no aparecería más en público a causa de “problemas de salud”.

“Todo el mundo comprende que tengo una enfermedad que no es buena. Todo el mundo supone que se trata de cáncer, así es. Pero debo pelear todo el tiempo que pueda”, afirmó a inicios de este año, “en el mejor de los casos quizá un año (de vida), en el peor un poco menos”.

'Sven' es un nuevo documental de Amazon Prime. (Foto: Prime Video).

“Podría pensar en eso todo el tiempo, sentarme y deprimirme, sentirme desafortunado”, confesó. “No hay que enterrarse en la adversidad. Esta es, por supuesto, la mayor adversidad, pero trata de hacer algo bueno con ella”, reflexionó.

¿Quién es Sven-Goran Eriksson y en qué equipos estuvo?

Sven-Goran Eriksson, apodado ‘Svennis’, nació el 5 de febrero de 1948 en Sunne, en el oeste de Suecia, destacó como entrenador después de una modesta carrera como defensa.

En 1977 se convirtió en técnico del equipo sueco Degerfors IF, donde encadenó éxitos y comenzó a llamar la atención de clubes más importantes.

Sven-Göran Eriksson dirigió a la Selección Mexicana previo al Mundial 2010. (Foto: Mexsport)

Después dirigió al IFK Goteborg antes de encontrar el reconocimiento internacional al frente del Benfica, y después de varios clubes italianos como la Roma y el Lazio.

Es el primer técnico extranjero en convertirse en seleccionador de Inglaterra. También dirigió a las selecciones de México, Costa de Marfil y Filipinas, pero nunca llegó a estar al frente del combinado sueco.

Fue seleccionador de Inglaterra entre 2001 y 2006, llevó al equipo a cuartos de final de la Copa del Mundo de fútbol en 2002 y 2006.

¿Cuándo fue entrenador de México Sven-Goran Eriksson?

Eriksson dirigió al ‘Tri’ entre 2008 y 2009, después de Hugo Sánchez, en 13 partidos tuvo 6 victorias, un empate y 6 derrotas.

Solo estuvo en el puesto durante un año tras avanzar como segundo lugar del grupo al hexagonal de Concacaf para la Copa del Mundo de 2010.

En su gestión, dejó fuera de su convocatoria a Cuauhtémoc Blanco por indisciplina tras llegar tarde a una concentración.