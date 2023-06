Diego Cocca y otros entrenadores con paso efímero en la Selección Mexicana

La paciencia de los dirigentes de México se agotó rápidamente con Diego Cocca. A cuatro meses de haber iniciado su proyecto, el entrenador argentino y su cuerpo técnico fueron cesados por el comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Juan Carlos ‘Bomba’ Rodríguez.

Cocca fue nombrado en febrero pasado para suceder a su compatriota Gerardo Martino luego del fracaso del Mundial Qatar 2022.

Con poco tiempo de trabajo, Cocca tuvo una marca de tres victorias, tres empates y una humillante derrota 3-0 ante Estados Unidos por las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf.

“Lo natural sería esperar a que acabara la Copa de Oro, pero no hay tiempo por perder, por eso doy por terminado el contrato de Diego Cocca”, señaló Rodríguez. “También le doy la gracias a Rodrigo Ares de Parga. No tengo duda que ambos son profesionales, pero la falta de procesos en su elección y la atmósfera imperante no les ayudaron y es imposible concederles más tiempo”.

Diego Cocca dirigió siete partidos a la Selección Mexicana. (FOTO: Cuartoscuro)

Técnicos que duraron poco en la Selección Mexicana

Diego Cocca es uno de los pocos entrenadores de la Selección Mexicana que duran menos de un año y de 10 partidos en el cargo, desde la creación del representativo nacional en la década de los 20 del siglo pasado.

Los mexicanos Adolfo Frías Beltrán y Alfonso Rojo de la Vega fueron los primeros entrenadores del Tricolor, quienes dirigieron solo tres y dos partidos, respectivamente, en la era semiamateur del futbol nacional.

En la era profesional del futbol mexicano, algunos directores técnicos que no estuvieron más de un año en la Selección Nacional o dirigieron menos de 10 partidos están Don Fernando Marcos, el húngaro Arpad Fekete, José Antonio Roca, el argentino César Luis Menotti y el sueco Sven Goran Ericsson.

Hay también algunos técnicos que dirigieron no más de cinco juegos al Tricolor, pero porque fueron interinos, como Efraín Flores, Luis Fernando Tena, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, Gustavo Vargas y Mario Carrillo.

Antes de Cocca, el último entrenador con paso efímero en la Selección Nacional de México había sido Víctor Manuel Vucetich, quien fue contratado para los dos últimos partidos de la eliminatoria para el Mundial del 2014, pero fue reemplazado por Miguel ‘Piojo’ Herrera para el repechaje.

Entrenadores de la Selección Mexicana que duraron un año o menos