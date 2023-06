‘Tres a cerou, now’; México hace ridículo contra EU en semifinales de la Liga de Naciones

La Selección Mexicana de futbol no solamente perdió el pase a la final de la Liga de Naciones de Concacaf, sino que además lo hizo ante el máximo rival Estados Unidos, amplió a seis la racha sin ganarle y confirmó que atraviesa su peor momento en muchos años.

El Tricolor cayó 3-0 -ahora ni siquiera 2-0- ante el equipo de las barras y las estrellas, y lo hizo mostrando una enorme carencia de futbol, ideas, carácter, liderazgo, personalidad, mesura y buen ánimo que no cambiarán ni con nuevo entrenador ni directivos. Diego Cocca, poco de qué culparlo del lastre.

La expulsión de César Montes en el segundo tiempo por una patada intencional sobre el rival ejemplificó la enorme frustración y falta de juego colectivo que atraviesa el representativo mexicano desde antes del Mundial de Qatar 2022.

Montes, Edson Álvarez y Jorge Sánchez fueron exhibidos por Christian Pulisic, autor de un magnífico doblete; Uriel Antuna no acertó un solo centro; Henry Martín no tuvo una sola jugada dentro del área y prácticamente no tocó el balón; ni siquiera el encendido Santiago Giménez pudo disparar a la portería.

Ricardo Pepi, el mexicoamericano que prefirió jugar con EU que con México, sentenció la goleada al evadir fácilmente a Guillermo Ochoa.

Ambos equipos terminaron con nueve jugadores por las expulsiones de Montes, Weston McKennie, Gerardo Arteaga y Sergiño Dest.

Estados Unidos enfrentará a Canadá -que derrotó 2-0 a Panamá- en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf. México enfrentará el sábado a Panamá por el tercer lugar y luego se preparará para evitar otro fracaso en su siguiente compromiso, la Copa Oro.