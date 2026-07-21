Transportistas marchan HOY en CDMX: ¿Qué calles cerrarán este martes 21 de julio?

Transportistas realizarán una protesta en distintas zonas de la CDMX con la intención de llegar al Zócalo capitalino.

¡Toma precauciones! Organizaciones transportistas ‘desquiciarán’ la Ciudad de México con una nueva marcha este martes 21 de julio.

La manifestación comenzará a partir de las 9:00 horas y según la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) las afectaciones serán en los siguientes puntos:

Estación Periférico Oriente de la Línea 12 del Metro, en Avenida Tláhuac 1553, colonia Año de Juárez

de la Línea 12 del Metro, en Avenida Tláhuac 1553, colonia Año de Juárez Estación Tepalcates de la Línea A del Metro, en Calzada Ignacio Zaragoza 1646, colonia Juan Escutia

Avenida Ermita Iztapalapa y Ayuntamiento, colonia San Pablo, alcaldía Iztapalapa

Tras reunirse en dichos puntos, las manifestaciones buscarán llegar al Zócalo de la Ciudad de México.

¿Cuáles son las demandas de los transportistas que marchan hoy 21 de julio?

La movilización ‘Así se mueve el barrio’ tiene como objetivo respaldar una propuesta para reconocer, ordenar y fortalecer el transporte de barrio en la CDMX.

Además, no se descarta que se unan en apoyo más colectivos de transportistas, lo que afectaría más vialidades durante las movilizaciones.

En otras ocasiones, a dichas manifestaciones de transportistas se han sumado organizaciones como la AMOTAC que realizó bloqueos similares en la autopista México-Puebla.

Los transportistas demandan patrullajes en carreteras y la atención inmediata de temas de seguridad que ha ocasionado la muerte de choferes y pasajeros. Como parte de las principales demandas generales están las siguientes:

Refuerzo de seguridad y combate a la delincuencia en rutas clave.

en rutas clave. Atención a problemáticas como extorsiones y costos operativos.

Diálogo con autoridades para soluciones concretas.

Las manifestaciones son pacíficas, pero ocasionan caos vial debido a que se utilizan las unidades de transporte para los traslados y bloqueos.

Por esa razón, tampoco se descarta que las marchas se extiendan durante el día y compliquen la circulación en las vialidades mencionadas en caso de que no se logren acuerdos para negociar con las autoridades en la CDMX.