Peso amplia ganancias ante el dólar: Así está el tipo de cambio HOY 21 de julio

Así se cotiza el peso ante el dólar en los mercados durante este martes 21 de julio.

El mercado ‘despertó con un mayor apetito por activos de riesgo este martes 21 de julio, mientras analiza los nuevos aranceles que el presidente Donald Trump impondrá a Canadá.

EU anunció una tarifa de 50 por ciento, que entrarán en vigor en 30 días, por lo que consideró un trato injusto de Canadá al alcohol, lácteos y autos estadounidenses.

Mark Carney, primer ministro de Canadá, declaró que la medida era una nueva violación de Trump al T-MEC, que está en revisión después de que EU decidió no renovarlo por 16 años más. “Canadá ha presentado una serie de propuestas para resolver esta disputa y modernizar el T-MEC. Estamos preparados para intensificar esas conversaciones en las próximas semanas”, dijo.

¿Cuánto gana el peso al dólar este martes?

De acuerdo con Bloomberg, la ganancia es de 0.19 por ciento, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.39 unidades, 3 centavos menos con respecto al cierre del lunes 20 de julio.

“De cara al desarrollo de la jornada y las siguientes sesiones, el comportamiento del tipo de cambio dependerá de la lectura que el mercado haga del consumo interno a través de las ventas minoristas y de la sensibilidad ante la retórica comercial bilateral”, indicó Felipe Mendoza, analista de mercados en EBC Financial Group.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.82 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.90 unidades por cada billete verde en la sesión de este martes 21 de julio.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.62 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.15 por ciento.

Entre las monedas más depreciadas este martes 21 de julio están la libra esterlina con 0.48 por ciento; el dólar taiwanés con 0.39 por ciento; el florín húngaro con 0.33 por ciento; la corona sueca con 0.31 por ciento, y el dólar neozelandés con 0.24 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg