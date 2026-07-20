Acuerdo entre Irán y Donald Trump: Víctimas de terrorismo en EU se oponen a devolución de dinero a Teherán

Irán busca recuperar sus activos económicos, mientras grupos sociales de EU se niegan a que esto ocurra como parte del acuerdo de paz.

Grupos que representan a las víctimas del terrorismo vinculado a Irán instaron a Estados Unidos a no entregar dinero a Teherán, subrayando los riesgos políticos que supondría para el presidente Donald Trump cumplir con una exigencia clave en el marco de un posible acuerdo de paz.

La exigencia fue formulada en una manifestación en el Capitolio por la organización American Victims of State-Sponsored Terrorism United y sus simpatizantes, quienes se oponen al levantamiento de las sanciones contra Irán. Exigieron que Trump ordenara al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que pusiera a disposición de las víctimas los fondos iraníes, muchas de las cuales han obtenido sentencias judiciales a su favor a lo largo de los años.

“Es desgarrador haber sido víctima de Hezbolá y su terror patrocinado por Irán hace 42 años, y seguir oyendo hablar de ellos hoy en día, de que siguen matando gente”, dijo Rich Leydet, un exmarine estadounidense que resultó herido en el atentado de 1984 contra el anexo de la embajada estadounidense en un suburbio de Beirut, donde los diplomáticos se habían trasladado tras el devastador atentado contra la embajada el año anterior.

“Cualquier dinero que creamos que les daremos por la paz no conducirá a la paz”, dijo. “Conducirá a futuros ataques terroristas en toda la región, ya sea en Yemen, Líbano o aquí”.

La administración Trump ha convertido el levantamiento de las sanciones y la devolución de los activos congelados en puntos clave de un memorándum de 14 puntos diseñado para poner fin a los combates en la región.

Dicho acuerdo ha sido prácticamente abandonado tras el recrudecimiento de los enfrentamientos en los últimos días. Al mismo tiempo, funcionarios estadounidenses e iraníes afirman que mantienen su compromiso con las conversaciones, y que otorgar alivio financiero a Irán formará casi con toda seguridad parte de cualquier acuerdo que ambas partes alcancen. Se estima que los activos congelados de Irán ascienden a entre 24 mil y 100 mil millones de dólares.

Devolución de activos de Irán, claves en el acuerdo de paz con Trump

Al comienzo de la guerra con Irán, que empezó el 28 de febrero, Trump destacó el apoyo de Teherán a las milicias regionales y a los grupos terroristas en los años transcurridos desde la revolución de 1979, citando 47 años de ataques y “asesinatos” como parte de su motivación para entrar en el conflicto y reforzar dicho apoyo.

Esos comentarios coincidieron con sus críticas anteriores al presidente Barack Obama por realizar pagos a Irán como parte del Plan de Acción Integral Conjunto de 2015, un acuerdo destinado a restringir el programa nuclear del país. En aquel entonces, los republicanos afirmaron que ese dinero solo serviría para financiar más ataques.

Ahora, mientras la región vuelve a estar al borde de una guerra total, uno de los elementos clave de un incipiente acuerdo de paz depende del apoyo para la devolución de los activos iraníes que han sido congelados en todo el mundo durante los últimos años. El gobierno se enfrenta a una larga lista de víctimas de esos 47 años.

Entre las personas reunidas el lunes en el Capitolio se encontraban representantes de 10 organizaciones diferentes que han unido fuerzas, incluyendo víctimas y familiares de víctimas de los atentados con bomba contra la embajada de Beirut y el cuartel de los marines en 1983, del secuestro del vuelo 847 de TWA en 1985 y de los ataques del 11 de septiembre, así como víctimas estadounidenses del ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

En una carta dirigida al presidente, los grupos afirman que a lo largo de los años se han otorgado más de 156 mil millones de dólares en indemnizaciones a las víctimas y familias estadounidenses, pero que no se ha efectuado ningún pago.

“Las víctimas no deberían tener que luchar contra su propio gobierno para acceder a los fondos que fueron congelados debido al terrorismo de Irán”, dijo Angela Mistrulli, presidenta nacional de Familias Unidas del 11-S y fundadora de Víctimas Estadounidenses del Terrorismo Patrocinado por el Estado, durante la manifestación.

Mistrulli afirmó que los grupos representados en la manifestación están pidiendo al gobierno que retenga los activos congelados y se abstenga de levantar las sanciones “mientras la deuda que Irán tiene con las víctimas estadounidenses siga sin pagarse”.

Los grupos también visitaron a los legisladores para presionar por la aprobación de una ley destinada a fortalecer el Fondo para las Víctimas del Terrorismo Patrocinado por el Estado de Estados Unidos. Este fondo, creado en 2015, ha desembolsado más de 10 mil millones de dólares a las víctimas que cumplen con los requisitos.