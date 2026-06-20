‘La voz es de extraterrestres’: Así fue el caso de Rafael Pacheco, relacionado con ‘El Día de la Revelación’

El caso de Rafael Pacheco está lleno de incógnitas, puesto que el mismo piloto mexicano no logró explicar qué le pasó. (Foto: Imagen generada con IA Gemini( Universal Pictures UK/ Unsplash)

El cielo de Acapulco estaba despejado y sin actividad aérea cuando una transmisión sorprendió a Carlos De Kretschy, entonces controlador de la Torre de Control: “La voz que usted está escuchando es de seres extraterrestres”.

La comunicación provenía de Rafael Pacheco Pérez, un joven piloto estudiante que había sido reportado como desaparecido en la Ciudad de México; sin embargo, presentaba un tono metálico fuera de lo común.

Nadie, ni el mismo Rafael, sabía cómo había llegado a ese lugar. Él no lo recordaba, ni siquiera haberse comunicado con la Torre de Control de Acapulco, hablado en tres idiomas o transmitido con su voz un mensaje proveniente de supuestos seres de otro planeta.

Una historia digna de ser contada por el ufólogo Jaime Maussan y que revivió tras el estreno de El Día de la Revelación, la nueva película del director Steven Spielberg, donde sucede una escena muy similar al caso mexicano ocurrido en la década de los 70.

Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra una escena de "El día de la revelación". (Universal Pictures and Amblin Entertainment via AP) (Universal Pictures and Amblin Entertainment/Universal Pictures and Amblin En)

¿Cuál es la historia real de Rafael Pacheco Pérez? Así fue su desaparición

Rafael Pacheco Pérez era estudiante de la Escuela de Aviación de México, por lo que en junio de 1976 salió en un Cessna 150 —avión ligero de dos plazas— para realizar un vuelo de práctica.

El estudiante explicó que abordó la aeronave a las 8:15 de la mañana con el objetivo de hacer un vuelo local por la zona de Chimalhuacán, un área para la que estaba capacitado.

Todo iba bien; sin embargo, no logró que los controles respondieran cuando intentó regresar a la escuela: “Luego el avión comenzó a elevarse y a moverse de forma que él no podía controlar”, comentó Carlos De Kretschy en una entrevista con Carlos Guzmán.

Pasaron cerca de tres horas antes de que Rafael recuperara la conciencia. El impacto fue fuerte al despertar: no solo había sido reportado como desaparecido en la Ciudad de México; estaba volando sobre el mar sin saber dónde se encontraba.

“Soy el 82, soy el 82”, decía constantemente una vez que logró hacer contacto con la Torre de Control. “Yo no entendía a qué se refería. Después explicó que era estudiante número 82. Estaba muy angustiado”, recordó De Kretschy.

¿Cuál fue el mensaje que supuestamente transmitieron a través de Rafael Pacheco?

Aunque Rafael Pacheco pensó haber establecido contacto con la Torre de Control en ese momento, Carlos De Kretschy afirmó que el piloto se había comunicado con él 40 minutos antes, pero desde un estado hipnótico.

Cerca de las 11:00 de la mañana inició la conversación. Inicialmente, Rafael llamó a la frecuencia 118.5 MHz e indicó la aeronave en la que viajaba, aunque de forma extraña.

“Torre de control de Acapulco, somos el avión XB-ZOX. Un Cessna 150, como ustedes lo conocen”, recuerda Carlos que escuchó. La forma de hablar le llamó la atención, pero lo pasó por alto y preguntó por la ubicación exacta.

“De inmediato el piloto me dice: ‘la voz que usted está escuchando es de seres extraterrestres. El avión XB-ZOX está siendo volado por un piloto en estado hipnótico. Nosotros estamos utilizando sus cuerdas vocales para comunicarnos con usted. Él no se da cuenta’”, afirma.

En fragmentos grabados por otras personas que tenían acceso a la frecuencia se puede escuchar que Rafael hablaba con pausas: “Él únicamente está hablando porque así se le ordena (...) Lo estamos utilizando como si fuera un micrófono”, indica la grabación.

Carlos aseguró en la entrevista que volvió a preguntar por la ubicación: “Estamos estáticos sobre su aeropuerto, a una altura de 85,000 pies aproximadamente”, dijo. Un dato extraño, ya que esa aeronave solo puede volar a 15 mil pies.

Fue ahí cuando comenzó un diálogo que se prolongó por varios minutos en el que conversaron en inglés, español y alemán. Carlos afirma que los presuntos seres no parecían hostiles.

“No era amenazante, no se mostraban como algo malo sino al contrario, como positivos, como que eran buenos e iban a ayudar a la humanidad (...) nos trataron como que éramos lo peor, pero se mostraban como ‘los vamos a apoyar’”, compartió.

“El contenido incluía afirmaciones sobre el mundo, advertencias de posibles conflictos entre países y la idea de que intervendrían para salvar a la humanidad cuando fuera necesario”, aseguró.

En el diálogo que quedó grabado también indicaron que viven en el mismo universo y que físicamente son idénticos a los humanos. Mientras esto sucedía, personal de la Torre de Control identificó a Pacheco y pidió detener su búsqueda en Ciudad de México.

Finalmente, los supuestos seres le dijeron a Carlos que debían cortar la comunicación y le aseguraron que volvería a saber de ellos, aunque no precisaron cuándo.

¿Qué le pasó a Rafael Pacheco Pérez? Esto sucedió al aterrizar

Al volver en sí, Rafael se mostró asustado, ya que no sabía dónde estaba; sin embargo, con ayuda de la Torre de Control logró realizar un aterrizaje de emergencia.

“Al bajar, llegaron autoridades, personal del aeropuerto y médicos para revisarlo. Confirmaron que el piloto no estaba bajo el influjo de alcohol ni drogas; estaba físicamente bien, aunque muy nervioso”, compartió Carlos.

También señaló que existieron otras irregularidades, ya que incluso un técnico revisó la aeronave y el tanque de combustible estaba prácticamente lleno, lo que no tenía explicación; además, Rafael aseguró que no sabía otros idiomas.

Carlos asegura que el caso quedó sin una explicación clara y que durante mucho tiempo la grabación se perdió: “A ese documento le colocaron sello de confidencialidad (...) A mí me prohibieron hablar del tema con cualquier persona”, dijo.

Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra a Colman Domingo, Tommy Martinez, Emily Blunt y Josh O'Connor, de izquierda a derecha, en una escena de "Disclosure Day". (Universal Pictures and Amblin Entertainment via AP) (Universal Pictures and Amblin En; Universal Pictures and Amblin Entertainment/Universal Pictures and Amblin En)

¿Por qué este caso recuerda a ‘El Día de la Revelación’?

El caso de Rafael Pérez Pacheco volvió a la conversación debido a que una escena de la cinta El Día de la Revelación recordó este suceso. Sin hacer spoilers, la protagonista también actúa como ‘médium’.

Es a través de Margaret Fairchild, personaje interpretado por la actriz Emily Blunt, que los seres de otro planeta se comunican, es decir, la usan como una especie de canal, tal como habría ocurrido en los 70 con el piloto mexicano.