Detienen en Morelos a ‘La Muñeca’, presunto implicado en el asesinato de colaboradores de Clara Brugada

Fuerzas de seguridad federales y locales vestidos de civil, capturaron este viernes 26 de junio en el pleno centro del municipio de Yautepec, Morelos, a Jovany ‘N’, alias ‘La Muñeca’, de 32 años de edad. El detenido es señalado como una pieza clave en una célula criminal implicada en el doble homicidio de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, quienes se desempeñaban como colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

El operativo, que se manejó con estricta secrecía e inteligencia, se ejecutó en las inmediaciones del Mercado Municipal Centenario 1970, sobre la calle Zaragoza. Al verse acorralado, el imputado fue sometido sin que se detonaran armas de fuego, para posteriormente ser trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

Cabe destacar que durante las primeras horas de la detención corrió una versión falsa sobre la detención de un hijo del Mayo Zambada, lo que generó confusión y una intensa especulación en diversos medios de comunicación y redes sociales antes de que las autoridades confirmaran la verdadera identidad del capturado.

Los hechos que motivaron esta captura se remontan a los primeros días de la administración de Clara Brugada en la Ciudad de México. El doble homicidio de Guzmán Cuevas y Muñoz Vega cimbró los círculos políticos y sociales de la capital, al tratarse de un ataque directo contra personal en funciones del nuevo gobierno local, lo que encendió de inmediato las alarmas de los tres niveles de gobierno.

‘La Muñeca’ controlaba puntos de venta de droga en CDMX

De acuerdo con las carpetas de investigación vigentes, ‘La Muñeca’ presuntamente controlaba los puntos de venta de droga en zonas fronterizas y del norte de la Ciudad de México, con especial presencia en las colonias El Arbolillo I, San Felipe de Jesús, Impulsora, y en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los informes de inteligencia criminal detallan que Jovany ‘N’ mantenía un vínculo operativo directo con Samuel Santos Carvajal, alias ‘El Chamaco’, sujeto ya fallecido que la fiscalía capitalina había catalogado como uno de los autores materiales de la ejecución de los funcionarios. Tras la muerte de ‘El Chamaco’, ‘La Muñeca’ se había convertido en un objetivo prioritario para el esclarecimiento del caso.

Minutos después de los hechos del doble crimen, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, enfatizó que en su gobierno “no habrá impunidad ni zonas de refugio para quienes atenten contra la paz pública”, reiterando el respaldo total a la gestión de Brugada.

El detenido ya fue puesto a disposición del juez de control correspondiente para determinar su situación jurídica y proceder con su vinculación a proceso en la capital del país.