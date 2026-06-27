Morena condena agresión del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez, a su esposa: ‘Qué bueno que denunció’

Ariadna Montiel afirmó que su partido rechaza cualquier forma de violencia, especialmente la ejercida contra las mujeres.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, condenó la agresión cometida por el exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez, contra su esposa y respaldó la denuncia presentada por la víctima, al señalar que ninguna persona debe quedar impune por ocupar o haber ocupado un cargo público.

En conferencia de prensa, Montiel afirmó que su partido rechaza cualquier forma de violencia, especialmente la ejercida contra las mujeres, y celebró que la afectada, quien se identificó como María Felicia Jiménez, decidiera acudir ante las autoridades.

“Nosotros rechazamos cualquier tipo de violencia para cualquier persona, especialmente hacia las mujeres. Y qué bueno que la mujer denunció, porque es muy importante que todas las mujeres en el país sepan que van a tener el apoyo de nuestra presidenta, sea quien sea”, expresó.

La dirigente sostuvo que este caso envía el mensaje de que ya no existen privilegios para exfuncionarios o personas con influencia política, como ocurría, dijo, en administraciones anteriores.

“Puede parecer que, como en el viejo régimen, por ser alguien que ha tenido un cargo importante, no se le va a sancionar, y no es así. La justicia es para todas las mujeres”, enfatizó.

Dirigencia de Morena rechaza posicionamiento de Víctor Rodríguez

Montiel recordó que la presidenta de México ha reiterado el compromiso de proteger a las mujeres víctimas de violencia y aseguró que Morena respalda la aplicación de la ley sin excepciones.

“Nuestra presidenta dijo: ‘Llegamos todas’, y lo está cumpliendo. Nos sumamos a las exigencias de aplicar todo el peso de la ley a quien violenta a una mujer”, declaró.

Asimismo, marcó distancia del posicionamiento emitido por el exdirector de Pemex tras conocerse el caso.

“No compartimos de ninguna manera el comunicado que el exfuncionario presentó”, afirmó. “Me parece que es claro y evidente que ha cometido un delito y esperemos que las autoridades actúen en el marco de la ley. Y a la mujer, a la persona y a su familia, que se le brinde toda la protección necesaria para superar este proceso”, concluyó.

Exdirector de Pemex responde a las acusaciones en su contra

María Felicia Jiménez acusó públicamente a Víctor Rodríguez Padilla de haber ejercido violencia física y psicológica en su contra durante varios años.

La denuncia cobró notoriedad luego de que difundiera un video en el que presuntamente se observa una agresión ocurrida en marzo de este año, junto con un mensaje escrito en el que solicita la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar su seguridad y la de sus hijos.

En entrevistas posteriores, la denunciante aseguró que sufrió al menos tres episodios de violencia, aunque calificó la agresión de marzo como la más grave. También informó que la Secretaría de las Mujeres ya se puso en contacto con ella para brindarle asesoría y acompañamiento en el proceso legal.

Por su parte, Víctor Rodríguez publicó un comunicado en el que afirmó que colaborará con las autoridades para esclarecer los hechos y aseguró que enfrentará el proceso legal como ciudadano, por lo que decidió no asumir ningún cargo público mientras se desarrollan las investigaciones.

Asimismo, dijo en que “las instituciones esclarezcan los hechos con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia” y pidió discreción y prudencia para no afectar a sus hijos en este proceso.

Víctor Rodríguez aseguró que colaborará con las autoridades y pidió que el caso se resuelva con apego a la ley.

¿Qué dijo Sheinbaum de los señalamientos contra Víctor Rodríguez?

Un día antes, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno brindará apoyo a María Felicia Jiménez y dejó claro que cualquier denuncia por violencia contra las mujeres debe investigarse sin importar quién sea el señalado.

“Se le va a dar toda la ayuda y, si ella quiere presentar denuncia, que presente denuncia”, declaró la mandataria durante una gira de trabajo, al tiempo que instruyó a la Secretaría de las Mujeres para ofrecer acompañamiento institucional a la víctima.