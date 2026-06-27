Fiscalía de Morelos investiga a Víctor Rodríguez, exjefe de Pemex, por presunta agresión contra su esposa

Las autoridades ministeriales reiteraron que se agotarán todas las líneas de investigación correspondientes en el caso del exdirector de Pemex. (Foto: Cuartoscuro)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos informó este sábado 27 de junio que investiga al exdirector de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, tras la difusión de un video en el que se le ve agrediendo físicamente a su esposa en un domicilio del municipio de Emiliano Zapata en la entidad.

A través de un comunicado, la institución estatal informó que el inicio de estas indagatorias responde a su compromiso con una justicia eficaz para las mujeres, niñas, niños y adolescentes, tomando como punto de partida la denuncia pública digital.

Los hechos bajo investigación quedaron registrados el pasado 15 de marzo, al interior de un inmueble residencial en Emiliano Zapata, y fueron divulgados por María Felicia Jiménez, quien dijo ser esposa del exfuncionario federal.

La Fiscalía del Estado de Morelos detalló que mantiene un intercambio activo de información con la Secretaría de las Mujeres federal y que se ha activado un marco de colaboración bilateral para otorgar de manera inmediata las garantías necesarias de protección y resguardo para la víctima y los menores.

Las autoridades ministeriales reiteraron que se agotarán todas las líneas de investigación correspondientes para deslindar responsabilidades en estricto apego a derecho.

¿Por qué investigan a Víctor Rodríguez Padilla?

El Ministerio Público indaga la presunta participación del exfuncionario federal en lo que se perfila como un caso de violencia de género.

En la grabación compartida por la víctima a través de YouTube, se puede ver una confrontación física caracterizada por la fuerza y el forcejeo directo en torno a un porta expedientes o carpeta.

En el transcurso de las imágenes, se observa una lucha violenta en la que la mujer intenta incorporarse y defenderse en un sillón, mientras su expareja la tira y ejerce violencia física sobre ella.

A través de un canal de YouTube, María Felicia Jiménez, quien se identifica como esposa de Rodríguez Padilla, publicó un mensaje en el que asegura que su cónyuge ejerce violencia en su contra y pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum para protegerla a ella y a sus hijos menores de edad.

En el texto, el cual compartió junto con un video como prueba de las agresiones, aseguró que durante mucho tiempo guardó silencio por miedo a perder su empleo, quedarse sin recursos económicos, perder su vivienda y que le quitaran a sus hijos debido a las relaciones de su esposo con funcionarios de alto nivel.

“Romper el silencio era quedarme sin trabajo, sin dinero, sin tener dónde vivir, y quitarme a mis hijos por el simple hecho de su cercanía a las altas esferas de Presidencia, gobernador@s, diputad@s, secretari@s de Estado”, expresó.

Víctor Rodríguez Padilla dejó Pemex en mayo pasado

Víctor Rodríguez Padilla se desempeñó como director general de Pemex durante un periodo de un año y medio, habiendo asumido el cargo al inicio del actual sexenio.

Respecto a su relevo en la paraestatal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró públicamente que su salida obedeció a un acuerdo previo establecido desde el inicio de la administración, respetando el compromiso temporal que el académico había pactado

Sheinbaum señaló que ambos poseen un vínculo de confianza de larga data, puesto que se conocen desde sus tiempos en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde compartieron espacios académicos.

Sheinbaum asegura ayuda a la esposa de Víctor Rodríguez

Al ser cuestionada sobre la difusión del video y las acusaciones contra el exfuncionario, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la mujer recibiría ayuda.

La jefa del Ejecutivo Federal condenó los hechos y enfatizó que, independientemente de la trayectoria del exdirector o de la cercanía y el conocimiento mutuo originado desde la época universitaria, en su administración no se tolerará la violencia contra las mujeres ni se encubrirá a nadie.

Sheinbaum instruyó a las dependencias federales correspondientes a actuar con total apego a la ley y garantizar el resguardo de la denunciante y sus hijos.

La Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México condenó categóricamente cualquier acto de violencia contra las mujeres. Respecto al video donde se observa al exservidor público agrediendo a su esposa, la dependencia federal informó los siguientes puntos de acción:

1. Estos hechos, como todos aquellos que se cometen contra mujeres y niñas, deben ser investigados por las autoridades competentes, con perspectiva de género y sin permitir impunidad.

2. Se debe garantizar de inmediato la integridad, seguridad y protección de la víctima.

3. La Secretaría de las Mujeres ha establecido contacto con la víctima para brindarle orientación, acompañamiento y apoyo institucional, incluyendo medidas de protección y acompañamiento en la denuncia ante la fiscalía especializada.

La institución remarcó que para dicha secretaría es fundamental que todo acto de agresión sea atendido, investigado y sancionado, asegurando que no se tolerarán conductas que atenten contra la dignidad o integridad de ninguna mujer y reiterando su compromiso para evitar que exista impunidad en este caso.