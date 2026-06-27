Esthela Damián recorre Coyuca de Benítez y promueve defensa de la soberanía nacional

Damián Peralta afirmó que su forma de hacer política privilegia el trabajo en territorio y el contacto directo con la ciudadanía.

La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, realizó un recorrido por calles de Coyuca de Benítez, Guerrero, donde promovió entre habitantes la defensa de la soberanía nacional y presentó su propuesta denominada “Guerrero del Futuro”.

La exfuncionaria federal visitó viviendas y sostuvo encuentros con familias y jóvenes de la región, a quienes expuso su visión sobre el desarrollo del estado y escuchó las principales demandas de la población.

Durante la jornada, Damián Peralta afirmó que su forma de hacer política privilegia el trabajo en territorio y el contacto directo con la ciudadanía.

“He venido aquí a caminar con ustedes, a mirarlos de frente y a decirles una verdad que se debe escuchar fuerte en todo Guerrero: ¡yo no soy una estrella fugaz de la política! No soy de esas figuras que aparecen solo cuando necesitan el voto y después se olvidan del pueblo; soy alguien que se queda, que regresa y que está presente. A mí nadie me va a contar lo que necesita Coyuca porque yo gasto los zapatos recorriendo sus calles. Es muy difícil que yo los engañe y es imposible que yo les prometa algo que no se pueda cumplir”, expresó.

La exconsejera jurídica sostuvo que Guerrero requiere un gobierno basado en la honestidad, el trabajo y una metodología de atención a los problemas públicos.

“A Guerrero se le gobierna con la verdad, con las manos limpias y con un orden metodológico; se acabaron los tiempos de las simulaciones y de los discursos vacíos; aquí hay que trabajar en serio y defender las causas de la gente con dignidad”, señaló.

Durante el recorrido estuvo acompañada por jóvenes que manifestaron su respaldo a su proyecto, el cual, dijo, se sustenta en la honestidad colectiva y en los principios del Humanismo Mexicano.

Hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a la defensa de la soberanía nacional y aseguró que los problemas del estado deben atenderse desde el territorio y con cercanía a la población.

“Ojalá me permitan sumarlos e invitarlos formalmente a esta gran batalla por la defensa de la soberanía nacional. Los problemas complejos de nuestro estado solo se resuelven estando cerca de la gente, atendiendo las causas y no administrando las consecuencias. Me enseñó a trabajar una gigante, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, en la escuela de las 5:30 de la mañana, donde se ve la realidad con precisión. Traemos método, traemos equipo y traemos la última gota de nuestro sudor para rescatar el bienestar de nuestras familias y abrirle paso a nuestros jóvenes”, afirmó.

Las actividades forman parte de una serie de recorridos por distintos municipios de Guerrero para promover el proyecto “Guerrero del Futuro” y fortalecer el contacto con la población.