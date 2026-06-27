‘Lo mandaba por las tortillas’: Así es Mariscos Zito, donde trabajó Johan Vásquez antes de llegar al Tri

Mariscos Zito tiene un menú especializado en mariscos; sin embargo, también ofrece cortes de carne y antojitos. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash/Imagen generada con IA Gemini)

Entre los olores salados del mar, las especias y el limón recién exprimido para el aguachile creció Johan Vásquez, quien, mientras servía los platillos a los comensales de Mariscos Zito, soñaba con convertirse en futbolista profesional.

Ese sueño se hizo realidad para el defensa, quien este año fue convocado por Javier ‘El Vasco’ Aguirre para representar a México en el Mundial 2026, luego de una destacada carrera en el Genoa CFC, club italiano.

La conexión de Johan Vásquez con Mariscos Zito va más allá del lugar donde trabajó cuando era joven, ya que el restaurante pertenece a su papá, Rigoberto ‘Zito’ Vásquez, quien además de ser emprendedor y cocinero también es director técnico.

¿Cuál es la historia de Mariscos Zito?

Rigoberto ‘Zito’ Vásquez compartió en una entrevista con Productos Yorica que el negocio nació cuando él era joven: “Yo siempre fui de la idea de que trabajar para un patrón no era lo mío”, comentó.

A pesar de ello, trabajó durante un tiempo en una vinatería, donde conoció a la persona que le enseñó a preparar el platillo con el que iniciaría su negocio: “Conocí a un muchacho que le entendía a la sopa de mariscos y nos asociamos”, recordó.

El restaurante del papá de Johan comenzó operaciones en 1989. (Foto: Unsplash)

El 29 de noviembre de 1989, junto con su amigo, comenzó Mariscos Zito en una pequeña carreta. “Pensé que iba a ser pasajero, pero se volvió mi forma de vida”, comentó, al explicar que descubrió que como emprendedor tenía mayor libertad.

Ser propietario le permitió combinar la venta de mariscos con los entrenamientos de futbol. Al igual que Johan, ‘Zito’ disfrutaba del deporte, tanto que incluso se convirtió en director técnico, profesión que compagina con el restaurante.

Con el paso del tiempo, la carreta se transformó en un restaurante y la sopa de mariscos dejó de ser el único platillo del menú, que ahora también incluye desayunos, antojitos mexicanos y cortes de carne.

¿Qué hacía Johan Vásquez en Mariscos Zito?

‘Zito’ explica que sus hijos siempre se involucraron en el negocio familiar y Johan no fue la excepción, ya que ayudaba a su papá siempre que podía. Rigoberto considera que esto se debía a que era el mayor de sus hermanos.

“Siempre venía y me ayudaba. Nunca puso peros, siempre nos ayudó, como todos los demás, pero más Johan porque era el más grande”, compartió en una entrevista con Mediotiempo. El papá del jugador de la Selección Nacional agregó que el futbolista siempre estuvo a su lado.

“Sabe lo que son las madrugadas: llegar al negocio a las cinco o seis de la mañana y todo eso”, comentó. Las tareas de Johan consistían en ir por lo que hiciera falta y atender a los comensales.

“Lo mandaba por las tortillas o mesereaba. Siempre estuvo muy atento en todo eso”, recordó su papá.

¿Qué venden en Mariscos Zito, donde trabajó Johan Vásquez?

Tal como su nombre lo indica, el restaurante de la familia de Johan Vásquez se especializa en mariscos preparados de diferentes maneras. En el menú se puede encontrar desde el clásico aguachile de camarón hasta especialidades de la casa.

La carta también ofrece desayunos con omelettes y huevos al gusto, acompañados de jugo de naranja o café. Entre las entradas destacan los aros de cebolla, el paté de camarón y los dedos de queso.

Además, hay hamburguesas de res, pescado, pollo o camarón; quesadillas de pescado; tostadas de jaiba, pulpo, ceviche, camarón y atún, así como tacos.

Los clientes también pueden ordenar filetes de pescado, pulpo preparado de diferentes maneras, camarones, salmón y cortes de carne premium, como rib eye y New York.

Y claro que Johan Vásquez tiene su platillo favorito: “La sopa de mariscos es la favorita de Johan. Cuando viene, si dura tres días, los tres días se la pasa comiendo tacos de camarón y sopa de mariscos”.

La sopa lleva camarón de mar, manta blanca, pulpo y caracol, aunque es posible agregar otros ingredientes de acuerdo con el gusto del cliente, explicó el papá del futbolista.

Mariscos Zito se encuentra en la avenida Quintana Roo, colonia Constitución, Navojoa, Sonora.