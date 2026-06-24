¡Se vale soñar, México! La Selección consigue su primer ‘paso perfecto’ en una fase de grupos de un Mundial

México ya espera a su rival en dieciseisavos de final del Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

Que sigan sonando las trompetas de Juan Gabriel en Bellas Artes, porque los dirigidos por Javier Aguirre acaban de hacer historia. Luego de vencer 3-0 a Chequia en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026, la Selección Mexicana logró, por primera vez en su historia, sumar 9 puntos —un paso perfecto— en la Copa del Mundo.

Aunque ya tenía asegurado el liderato del Grupo A antes del encuentro, el cuadro mexicano acaba de firmar una de las mejores actuaciones de su historia y superó los puntos que alcanzó en Corea-Japón 2002 y Brasil 2014.

Ahora, el equipo de México deberá esperar a que termine la participación de las demás selecciones en las próximas semanas para conocer a su próximo rival en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, que se disputarán en la cancha del Estadio Ciudad de México el próximo 30 de junio.

Además de sumar los nuevos puntos, México se convirtió en la sexta selección en lograr una fase de grupos perfecta sin recibir un solo gol en contra, una hazaña que pocas selecciones habían conseguido previamente:

Holanda en Argentina 1974

en Argentina 1974 Brasil en México 1986

en México 1986 Italia como anfitrión en 1990

como anfitrión en 1990 Argentina en Francia 1998

en Francia 1998 Uruguay en Rusia 2018

¿Por qué México firmó una fase de grupos histórica en el Mundial 2026?

La victoria sobre Chequia convirtió a México en protagonista de la mejor fase de grupos de su historia. El combinado nacional alcanzó 9 puntos de 9 posibles al ganar sus tres partidos y establecer un nuevo récord para el futbol mexicano en Copas del Mundo.

Hasta antes de este torneo, las mejores actuaciones del conjunto tricolor en una primera ronda habían ocurrido en Corea-Japón 2002 y Brasil 2014, cuando sumó 7 puntos.

En la edición de Corea-Japón, México arrancó con contundencia en sus primeros dos partidos ante Croacia y Ecuador. Sin embargo, su partido más destacado fue ante la selección italiana, liderada por jugadores como Paolo Maldini, Gennaro Gattuso y Gianluigi Buffon.

Aquel partido es recordado por el monumental cabezazo que anotó Jared Borgetti a pase de Cuauhtémoc Blanco, que dejó sin reacción al guardameta italiano.

En Brasil 2014, el conjunto azteca sorprendió por su rendimiento, a pesar de que casi queda fuera de aquella justa mundialista en las eliminatorias de la Concacaf. En esa edición logró contundentes victorias ante Camerún y ante la Croacia de Luka Modrić e Iván Rakitić.

Sin embargo, aquella fase de grupos es recordada por la gran actuación del guardameta Guillermo Ochoa, quien actualmente disputa su sexto Mundial, ante los anfitriones, con atajadas formidables frente a Neymar Jr., Paulinho y Thiago Silva.

El logro obtenido tras la victoria ante Chequia cobra aún mayor relevancia al compararlo con las dos Copas del Mundo organizadas previamente por México. En 1970 y 1986, el cuadro azteca también finalizó como líder de grupo y alcanzó los cuartos de final, que siguen siendo la mejor actuación de la selección en un Mundial.

No obstante, ninguna de esas generaciones logró ganar todos sus partidos en la fase de grupos. La selección de 2026 rompió esa barrera y estableció un nuevo estándar para el futbol mexicano.

México ya espera rival para la ronda eliminatoria del Mundial 2026 [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cómo ha sido el camino de México en el Mundial 2026?

México abrió con una victoria de 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. El triunfo permitió al conjunto nacional comenzar el certamen como líder del Grupo A y extender su historial positivo en los Mundiales organizados en casa.

En la segunda jornada, los dirigidos por Javier Aguirre superaron 1-0 a Corea del Sur y aseguraron de manera anticipada su clasificación a la fase eliminatoria.

Ahora, con el triunfo sobre Chequia, completó una fase de grupos perfecta y permitió a México finalizar como líder absoluto del sector con 9 unidades.

Como líder del Grupo A, México enfrentará en los dieciseisavos de final a uno de los mejores terceros lugares del torneo.

De acuerdo con distintas proyecciones, entre los rivales más probables aparecen Escocia, Ecuador, Senegal, Uruguay, Cabo Verde, Costa de Marfil, España, Arabia Saudita, Marruecos y Suecia.

Si consigue avanzar a octavos de final, el escenario más probable apunta a un enfrentamiento contra Inglaterra, una de las selecciones que llegó al torneo como candidata a ganar el Mundial 2026.

Más adelante, en cuartos de final, el camino podría cruzar a México con algunas de las selecciones más poderosas del certamen, entre ellas Brasil, Francia, Países Bajos, Japón, Noruega o Marruecos.

Tanto en dieciseisavos como en octavos de final, México continuará su camino en el Mundial 2026 como local en la cancha del Estadio Ciudad de México. En caso de colocarse entre las mejores ocho selecciones del torneo, disputará el partido de cuartos en la ciudad de Los Ángeles.