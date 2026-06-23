‘Vasco’ se guarda la alineación vs. Chequia y critica ‘no hemos jugado bien los partidos que ganamos’

Un día antes del partido de México contra Chequia, Javier ‘Vasco’ Aguirre compareció ante los medios de comunicación para ocultar la alineación de la Selección Mexicana y criticar el desempeño de sus jugadores.

“No hemos jugado bien los dos partidos que hemos ganado”, sentenció el ‘Vasco’ Aguirre, quien señaló que los 26 convocados de la Selección Mexicana pueden saltar a la cancha del Estadio Ciudad de México como titulares para el último de los partidos de México en la fase de grupos del Mundial 2026.

“Es difícil que jueguen todos. Chequia está igual. En mi caso, estoy muy tranquilo con los 26, no sé si el míster se siente igual. Entran y salen y no noto diferencia”, expresó.

Aún así, Javier Aguirre adelantó que cuidará a Brian Gutiérrez, quien tiene una tarjeta amarilla, y tiene en consideración el regreso de Cesar Montes a la alineación titular.

“César (Montes) pagó su castigo y seguramente volverá. (A) Brian (Gutiérrez) sí lo voy a cuidar porque tiene una tarjeta amarilla; si le ponen otro, lo perdemos. Son los dos que hemos cuidado”, agregó.

Javier Aguirre brindó una conferencia de prensa previo al partido de México vs. Chequia. (Foto: Cuartoscuro)

¿Por qué ‘Vasco’ Aguirre criticó el desempeño de la Selección Mexicana?

De acuerdo con el entrenador de México, sus críticas al desempeño en la victoria de 2-0 contra Sudáfrica y tras el triunfo de México 1-0 contra Corea del Sur responde a que el equipo nacional no ha tenido la actuación que él espera durante los 90 minutos.

“No me he ido satisfecho, hemos tenido detalles tanto en defensa como en ataque. No hemos jugado mal. Solo no hemos tenido un juego que, durante 90 minutos, nos vayamos satisfechos”, reconoció el técnico de la Selección Mexicana.

‘Vasco’ Aguirre identificó jugadas al ataque como paredes o la falta de asedio al rival en ciertos momentos de los dos partidos de México en el Mundial 2026 como parte de las mejoras que busca.

Al ser cuestionado si la actuación de la Selección en el partido de México contra Chequia será más dinámica y lanzada al ataque, ‘Vasco’ Aguirre señaló que el equipo será fiel a su estilo de juego.

México venció a Corea en el Estadio Guadalajara. (AP Foto/Fernando Llano) (Fernando Llano/AP Photo/Fernando Llano)

‘No me pregunten más de Memo Ochoa’: Javier Aguirre

Luego de días con la especulación de quién será el portero titular en el México vs. Chequia, una de las primeras preguntas en la conferencia de prensa de este martes 23 de junio fue si Guillermo Ochoa será titular.

Con una sonrisa, Javier Aguirre pidió a la prensa que ya no le pregunten quiénes serán los titulares y agregó que todo el mundo, incluso los jugadores, conocerá al 11 titular hasta la tarde el miércoles 24 de junio, poco antes del arranque del partido.

También se le cuestionó sobre la salud de Memo, quien anunció su retiro del futbol tras el Mundial 2026.

‘Vasco’ Aguirre explicó que Ochoa tuvo un incidente en el entrenamiento; sin embargo el exportero de las Águilas del América está listo para jugar.

“No era la rodilla, era un poco la cadera. Está muy bien, va todos los días al gimnasio. Está estupendamente bien, lo vi un poco como susto. Está flojito el campo. Antes de él, se le fue al ‘Tala’ también. Después de eso, decidimos movernos”.

Y aunque para muchos es la oportunidad para homenajear a ‘Paco Memo’, Aguirre irá con todo por la victoria: “Es muy importante cerrar la fase de grupos, no queremos regalar nada”.