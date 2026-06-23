‘A quién no le gustaría ver jugar a Memo Ochoa’: Alineaciones probables de México vs. Chequia

Guillermo Ochoa podría volver a la titularidad con México ante Chequia en lo que sería su primer partido del Mundial 2026. (Foto: EFE/CHRIS TORRES).

En el partido México vs. Chequia, la portería de la Selección concentra todas las miradas. Con el liderato del Grupo A asegurado y el boleto a los dieciseisavos de final del Mundial en la bolsa, Javier Aguirre tiene la posibilidad de mover algunas piezas para el último partido de la fase de grupos, y entre las opciones aparece una que despierta expectativa dentro y fuera del vestidor: el regreso de Guillermo Ochoa al once titular.

El guardameta de 40 años disputa su sexta Copa del Mundo y podría sumar minutos por primera vez en el torneo este miércoles en el Estadio Ciudad de México. La posibilidad ha sido recibida con entusiasmo por varios integrantes del plantel, conscientes de la trayectoria que el arquero ha construido con la camiseta nacional.

“A quién no le gustaría ver jugar a Memo Ochoa. Sabemos de la leyenda que es Memo Ochoa y si el ‘Vasco’ toma esa decisión todo el grupo se pondrá muy feliz por la calidad de persona y la clase de jugador que es. Sabemos que está preparado si se le presenta la oportunidad, ya veremos mañana”, afirmó Alexis Vega.

Raúl “Tala” Rangel respondió en momentos clave durante la fase de grupos y compite por la titularidad en el arco de México ante Chequia. (AP Foto/Fernando Llano) (Fernando Llano/AP Photo/Fernando Llano)

Orbelín Pineda coincidió en destacar el peso que tiene Ochoa dentro de la Selección: “Tengo mucho tiempo de conocer a Memo, es una gran persona, un gran jugador. Todos sabemos de la jerarquía que nos da dentro de la cancha. Si le toca aparecer a Memo claro que lo va a hacer muy bien”.

La decisión no es sencilla. Raúl ‘Tala’ Rangel ha respondido cuando el equipo lo ha necesitado. El arquero fue titular en los triunfos sobre Sudáfrica y Corea del Sur, y ante los asiáticos protagonizó una intervención decisiva en los minutos finales para conservar la victoria por 1-0. “Buenísima atajada de ‘Tala’”, reconoció Aguirre después del encuentro.

Los cambios que Javier Aguirre podría hacer para México vs. Chequia

México aseguró el primer lugar del Grupo A tras vencer 2-0 a Sudáfrica y 1-0 a Corea del Sur. Con el equipo ya instalado en la siguiente ronda, Javier Aguirre cuenta con margen para administrar cargas, observar alternativas y dar actividad a futbolistas que aún no han tenido protagonismo en la competencia.

Además de la posible titularidad de Guillermo Ochoa en lugar de Raúl Rangel, también se perfila el regreso de César Montes, quien se perdió el encuentro ante Corea del Sur después de la tarjeta roja recibida en el debut mundialista. Su vuelta a la cancha devolvería experiencia a la defensa mexicana.

Javier Aguirre analiza rotaciones para el cierre de la fase de grupos, con Memo Ochoa como una de las principales opciones para iniciar. (AP Foto/Fernando Llano)

Otro futbolista que podría recibir una oportunidad es Mateo Chávez. El lateral es uno de los jugadores que todavía no suma minutos en la Copa del Mundo y aparece como una alternativa para dosificar la carga de Jesús Gallardo, quien ha disputado todos los minutos del torneo.

En el mediocampo también existen opciones de modificación. Edson Álvarez ya volvió a la actividad frente a Corea del Sur y podría ocupar una posición distinta dependiendo de los ajustes que realice Aguirre para el cierre de la primera ronda.

El posible once inicial de México vs. Chequia

La alineación probable de México para enfrentar a Chequia sería:

Chequia, que aún pelea por mantenerse con vida en la Copa del Mundo, podría iniciar con:

Memo Ochoa se despide de la Selección Mexicana

La posible presencia de Memo Ochoa adquiere un significado especial por el momento que atraviesa su carrera: el Mundial 2026 marca el final de su etapa con la Selección Mexicana.

“La selección de México en mi carrera y en mi vida siempre ha sido mi brújula. Yo no entiendo mi carrera sin la selección. No sé qué sería de mi carrera sin la selección y, ahora que termine la selección, no le veo más sentido al fútbol”, dijo Ochoa en Letters that unite.

El portero también explicó cómo visualiza el cierre de una trayectoria de más de dos décadas con el combinado nacional: “No le veo más sentido al seguir jugando sin la selección. He disfrutado cada momento aquí. Lo he dado todo, lo he dejado todo. Me voy en paz, con la cabeza en alto y muy orgulloso de haber vivido esto”.

Javier 'Vasco' Aguirre analiza hacer cambios en la alineación titular para el partido de México vs. Chequia en el Mundial 2026. (Francisco Canedo)

Ochoa debutó con la Selección Mexicana en diciembre de 2005. Asistió a Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 como suplente, antes de consolidarse como titular en Brasil 2014, torneo en el que firmó una de las actuaciones más recordadas de su carrera frente al anfitrión.

Posteriormente, defendió el arco mexicano en Rusia 2018 y Catar 2022. En 2026 volvió a ser convocado por Javier Aguirre para aportar experiencia a un plantel que busca trascender en casa.

México busca cerrar la fase de grupos con un récord histórico

Más allá de la discusión sobre la portería, el encuentro representa una oportunidad inédita para la Selección Mexicana.

El Tri nunca ha terminado una fase de grupos mundialista con tres victorias en tres partidos. En México 1986 y Corea-Japón 2002 logró avanzar con dos triunfos y un empate, pero jamás completó una primera ronda perfecta.

Ahora, después de vencer a Sudáfrica y Corea del Sur, el equipo de Javier Aguirre tiene la posibilidad de escribir una nueva página en su historia.

“Nosotros hablamos y nos la creímos desde el día uno que íbamos a competir y a trabajar para hacer historia”, aseguró Luis Romo tras el triunfo sobre los surcoreanos.

Chequia llega con necesidades distintas. El conjunto europeo necesita sumar para mantener sus aspiraciones de clasificación, por lo que México enfrentará a un rival obligado a competir al límite desde el primer minuto.

¿Cuándo juega México vs. Chequia?

Partido : México vs. Chequia

: México vs. Chequia Fecha : Miércoles 24 de junio de 2026

: Miércoles 24 de junio de 2026 Hora : 7:00 pm (tiempo del centro de México)

: 7:00 pm (tiempo del centro de México) Estadio : Ciudad de México

: Ciudad de México Fase : Jornada 3 del Grupo A

: Jornada 3 del Grupo A Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX, Nu9ve

Con información de EFE y AP.