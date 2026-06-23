Sin chela en el Ángel: ¿Cuál es la sanción por consumir bebidas alcohólicas en vía pública en CDMX?

Anuncian Ley Seca para algunas zonas de la CDMX para el 24 de junio.

El Gobierno de la Ciudad de México informó este martes la aplicación de la Ley Seca para el miércoles 24 de junio, día en que se llevará a cabo el partido de México vs. Chequia del Mundial 2026. Con ello, queda prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en el Centro Histórico capitalino.

La decisión fue anunciada luego de los festejos de la afición mexicana en el Ángel de la Independencia la semana pasada, tras la victoria de México ante Corea del Sur. Las personas que asistieron a la celebración dejaron una gran cantidad de basura (40 toneladas) en Paseo de la Reforma y zonas aledañas.

Ahora, para el miércoles que se espera el encuentro entre México y Chequia en el Estadio Ciudad de México, el consumo de bebidas alcohólicas estará limitado en la capital.

¿Cuándo habrá Ley Seca en CDMX por el partido México vs. Chequia?

La conocida como Ley Seca estará vigente de las 15:00 horas del miércoles 24 de junio y hasta las 7:00 horas del jueves 25 de junio, de acuerdo con la Gaceta de la Ciudad de México publicada hoy.

Según la Ley de Cultura Cívica, existen sanciones e infracciones para las y los ciudadanos que beben alcohol en la vía pública.

La fracción V. indica que ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados conlleva una multa de 21 a 30 UMAS, que se traduce en 2 mil 375.94 a 3 mil 394.2 pesos, así como la sanción de 25 a 36 horas de arresto y entre 12 y 18 horas de trabajo comunitario.

Debido a la Ley Seca para la CDMX, no podrá haber venta de bebidas alcohólicas en las tiendas, abarrotes y supermercados del perímetro ‘A’ del Centro Histórico (donde se encuentra el Zócalo, Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana y la zona del Palacio de Bellas Artes), así como en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

Esto quiere decir que la prohibición de venta de alcohol en la vía pública y su consumo no estará permitido en la zona del FIFA Fan Fest del Zócalo.

En tanto, sí se permite el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos como restaurantes, clubes privados, salones de fiesta y otros lugares.

El partido entre México y Chequia, que ocurre en el marco de la tercera jornada del Grupo A del Mundial 2026, se lleva a cabo en el Estadio Ciudad de México a las 19:00 horas del miércoles 24 de junio.