DT le pone sabor al México vs. Chequia: ‘Hemos derrotado a equipos más fuertes’

El entrenador Miroslav Koubek aseveró previo al México vs. Chequia que su equipo ya demostró en la repesca ante Irlanda y Dinamarca que es capaz de derrotar a equipos más fuertes.

“Aprendimos en la eliminatoria, tuvimos experiencia. Debemos recordar lo que vivimos contra Irlanda y Dinamarca; hemos derrotado a equipos más fuertes, así que también podemos tener éxito contra México al que le tenemos gran respeto, pero nos enfocamos en nosotros. En el futbol, los milagros ocurren y confiamos en ganar”, aseveró el técnico.

Chequia se juega su última oportunidad ante México

Koubek habló en la previa del juego que sostendrán este miércoles ante la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México, partido en el que están obligados a ganar si piensan avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

“Estamos ante nuestra última oportunidad. No estamos muy felices con lo resultados. Por eso ahora debemos tener mayor posesión de balón porque si no vamos a terminar defendiéndonos todo el tiempo, así que es algo que debemos mejorar, tener un mejor despliegue”, apuntó.

Miroslav Koubek presumió que ya le han ganado a equipos más fuertes. EFE/ Isaac Esquivel (Isaac Esquivel/EFE)

El estratega se refirió a la derrota con la que iniciaron el Mundial por 2-1 ante Corea del Sur y el empate 1-1 que sacaron contra la Selección de Sudáfrica en la segunda jornada de la fase de grupos.

Estos resultados tienen a los checos en el tercer lugar del Grupo A con un punto, persiguen a Corea del Sur que tiene tres; México ya es inalcanzable con seis unidades.

“La estrategia de México no es algo que nosotros consideramos, eso depende de su entrenador. Tienen jugadores muy buenos, cuentan en Raúl Jiménez con un gran delantero, pero preferimos concentrarnos en nuestro desempeño. Jugamos ante un rival que ha ganado seis puntos, pero nos hemos preparado muy bien para este juego”, puntualizó.

Algo con lo que coincidió Ladislav Krejcí, capitán del seleccionado.

“Estamos listos para esto. México ha mostrado fuerza individual y como equipo, pero estamos convencidos de que podemos derrotarlos, esa es la razón por la que estamos aquí, queremos avanzar a la siguiente ronda. Sabemos lo importante que es el partido para nosotros. Lo de jugar en el Azteca ya veremos las sensaciones cuando pisemos el campo mañana”, concluyó el capitán.

Ladislav Krejcí y Miroslav Koubek hablaron previo al partido contra México. EFE/ Isaac Esquivel (Isaac Esquivel/EFE)

México cierra la fase de grupos ante Chequia

México cierra la fase de grupos del Mundial 2026 ante Chequia con la tranquilidad de haber asegurado el liderato del Grupo A y su boleto a los dieciseisavos de final.

Tras vencer a Sudáfrica y Corea del Sur en sus dos primeros compromisos, el equipo dirigido por Javier Aguirre busca completar una fase de grupos perfecta en una Copa del Mundo.

Para este encuentro, el técnico recuperará al defensa César Montes, quien cumplió su suspensión, aunque podría reservar a algunos jugadores amonestados, como Brian Gutiérrez, para evitar riesgos de cara a la siguiente ronda.

Chequia, obligada a ganar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación, suma apenas un punto tras perder con Corea del Sur y empatar frente a Sudáfrica, por lo que necesitan los tres puntos para aspirar al segundo puesto si Corea pierde o avanzar como uno de los mejores terceros.

El conjunto dirigido por Miroslav Koubek apuesta por la experiencia del mediocampista Tomas Soucek y el poder ofensivo de Patrik Schick, referente del ataque checo.

México podría aprovechar la velocidad y el desequilibrio de jugadores como Julián Quiñones y ‘Piojo’ Alvarado para mantener el invicto y llegar con confianza a la fase eliminatoria, en un estadio donde nunca ha perdido un partido mundialista.