CDMX se prepara para manifestaciones durante partido de la Selección Mexicana: Así será el operativo

Diversos grupos de manifestantes, entre ellos colectivos de madres Buscadoras, se manifestarán en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México.

El Gobierno de la Ciudad de México ya tiene todo listo para las manifestaciones que ‘amenazan’ el partido de la Selección Mexicana contra Chequia, que se realizará el miércoles 24 de junio.

El secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, anunció que él personalmente estará atendiendo a colectivos y distintos grupos de manifestaciones.

Como parte de dichas acciones se mantendrá un diálogo con los manifestantes para prevenir posibles marchas y bloqueos. Además, será una de las formas de guiar a los aficionados a los accesos del estadio.

Para ello, se instalarán distintos puntos de atención en los alrededores del Estadio Ciudad de México y serán los siguientes:

Avenida del Imán Gran Sur.

Santo Tomás Avenida Santa Úrsula.

Estaciones Textitlán y El Vergel.

y El Vergel. Periférico Circuito Azteca.

Entrada Principal del Estadio CDMX.

Renato Leduc.

Estación General Anaya del Metro.

del Metro. Estación del Metro Taxqueña.

Estaciones La Virgen y Xotepingo.

y Xotepingo. Avenida Acoxpa.

En dichos módulos habrá personal de la subsecretaría de Concertación Política y Prevención y de la Comisión de Búsqueda de personas.

¿Qué marchas habrá el día del partido de México vs. Chequia?

Para el miércoles 24 de junio se tienen previstas marchas de distintos colectivos, entre ellos de madres buscadoras.

Las buscadoras dividirán sus movilizaciones entre la Calzada de Tlalpan y el Ángel de la Independencia.

Dicha manifestación está convocada para las 16:00 horas en la estación Textitlán del Tren Ligero, con rumbo al Estadio Ciudad de México.

Además, desde las 7:00 horas habrá bloqueos carreteros de transportistas quienes se manifestarán en casetas de todo el país.

¿Qué otros cierres viales habrá el miércoles 24 de junio?

El Gobierno de la CDMX también prevé cierres viales en distintas zonas de la CDMX. Una de las principales será en los alrededores del Estadio cuyo perímetro quedará cerrado seis horas antes del juego de México vs. Chequia.

Otra de las áreas con cierres será el Centro Histórico debido a la llegada de aficionados al Fan Fest en el Zócalo capitalino.

Además, no se descartan cierres sobre Paseo de la Reforma que será una de las vías principales donde se instalarán pantallas para quienes quieran disfrutar del partido. Las pantallas estarán distribuidas de la siguiente forma:

La Diana Cazadora.

Ángel de la Independencia.

Ahuehuete poniente.

Ahuehuete-Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc poniente.

Cuauhtémoc-Amajac.

Amajac-Bucareli.

Bucareli.

Avenida de la República.

Monumento a la Revolución.

Además, habrá tres escenarios con pantalla, una pantalla gigante, 14 pantallas grandes, 14 módulos de atención ciudadana y 9 sanitarios. El Gobierno de la CDMX recordó que a partir de la medianoche del miércoles entrará en vigor la Ley Seca.