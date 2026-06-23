Cero alcohol en FIFA Fan Fest y Paseo de la Reforma: Este será el operativo de vigilancia de la CDMX

César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX, apuntó que se inhibirá la venta y consumo de alcohol alrededor del Estadio Ciudad de México.

El Gobierno de la Ciudad de México se ‘tomará en serio’ la aplicación de la Ley Seca por el partido México contra Chequia y anunció que habrá una revisión exhaustiva alrededor del Zócalo, Paseo de la Reforma y Estadio Ciudad de México para inhibir el consumo y venta de alcohol en la vía pública.

En el caso del FIFA Fan Fest, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad capitalino, dijo que el operativo de vigilancia incluirá la participación de 3 mil 275 elementos de la dependencia.

“Habrá tres cinturones de seguridad. En los filtros se harán revisiones visuales, aleatorias, y de bolsas y objetos voluminosos para evitar el ingreso de bebidas alcohólicas“, comentó.

Los puntos para entrar al FIFA Fan Fest estarán ubicados en:

5 de febrero.

20 de noviembre.

Pino Suárez.

Tacuba.

Madero.

“Una vez que el Zócalo llegue a su máxima capacidad, habrá 12 pantallas en calles aledañas” para seguir el partido México contra Chequia, añadió el secretario de Seguridad de la CDMX.

¿Cómo evitarán el consumo de alcohol en Paseo de la Reforma?

César Cravioto, secretario de Gobierno, adelantó que se desplegarán a 4 mil 200 policías en alrededores del Ángel de la Independencia para “inhibir conductas que puedan poner en riesgo la integridad de los asistentes”.

El funcionario agregó que se evitará que comerciantes ambulantes vendan bebidas alcohólicas en la zona.

La medida viene después de que más de 700 mil personas celebraron la victoria de México ante Corea del Sur en Paseo de la Reforma. Los festejos dejaron un auténtico ‘cochinero’ con alrededor de 40 toneladas de basura tiradas en la avenida.

El excesivo consumo de alcohol también provocó riñas y peleas entre los asistentes, mientras que otros aficionados se subieron a las paradas del Metrobús colocadas en la avenida.

“Sabemos que como el Ángel de la Independencia no hay dos, pero hagamos que esta alegría se desborde por toda la ciudad y que no se concentre en un solo punto. Que se multiplique en plazas, calles y avenidas. Que la celebración pueda llevarse a cabo en los distintos puntos donde hemos habilitado pantallas”, pidió Clara Brugada.

Estos son todos los puntos donde habrá pantallas para seguir el partido México contra Chequia durante la noche del miércoles 24 de junio. (Gobierno de la CDMX)

La jefa de Gobierno llamó a las personas que tienen planeado asistir al Ángel de la Independencia a que se conduzcan con responsabilidad y fomenten un ambiente familiar.

“Queremos un Mundial de conviencia, de encuentro, de celebracion, libre del consumo excesivo o problemático de alcohol y de otras sustancias. Este es el llamado", puntualizó.