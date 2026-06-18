Fan Festival del Zócalo celebra victoria de México vs. Corea con una fiesta bajo la lluvia

El día es nuestro: México vence a Corea y asegura el liderato del Grupo A de manera momentánea y el Fan Festival en el Zócalo lo celebra con una fiesta.

Aplausos y gritos de emoción acompañaron los 90 minutos (y abucheos en la pausa de hidratación) a pesar de que Tlaloc se hizo presente con una intensa lluvia que mojó todo menos los ánimos.

¿Cómo se vivió el partido de México vs. Corea desde el FanFest?

La afición mexicana llegó feliz al Zócalo por el partido de México vs. Corea en un FIFA Fan Festival completamente lleno.

Las trompetas no dejaron de sonar mientras los asistentes gritan “México, México” y todos, emocionados y expectantes, esperaron el silbato inicial.

La piel se erizó cuando se escuchó el Himno Nacional, cantado al mismo tiempo por las 55 mil almas que se dieron cita en la Plaza de la Constitución.

La lluvia no ahuyenta a los aficionados, Olé, Olé, Olé, Olé, coreaba la multitud ante la salida de la Selección Mexicana ante el Estadio Guadalajara

Aunque en el estadio se coreaba el ‘ole’, la afición en el Fan Fest se apagó, el ruido provenía de la mega pantalla y ya no del mar de gente.

La emoción regresó cuando el delantero Julián Quiñones tuvo la primera clara de gol que frustró el portero surcoreano.

Terminó el primer tiempo y se escucharon algunos abucheos, pero en la pausa se pusieron a bailar, cantar y gritar para armar una verdadera fiesta.

El gol llegó gracias un Luis Romo atento que tiró tras un error del portero y el Zócalo despertó y un leve temblor se sintió por los brincos de todos los asistentes.

También sufrieron con las llegadas del cuadro liderado por Son Heung-Min.

La atajada del ‘Tala’ Rangel se celebró como si de un gol se tratara y el suspiro de alivio se escuchó en el Zócalo.

El árbitro silbó el final del encuentro y nuevamente retumbó la tierra, pero no al rugir del cañón, pues fue al rugido de una afición feliz por ver a la Selección Mexicana ganar en la Copa del Mundo.

¿Cuándo juega México vs. Chequia?

México cierra la fase de grupos del Mundial en el Estadio Ciudad de México el miércoles 24 de junio. El silbatazo inicial está programado para las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México.

Para este encuentro, se espera el regreso del defensor central César ‘Cachorro’ Montes, quien estuvo fuera de este encuentro por suspensión luego de la tarjeta roja que se ganó en la inauguración.

Otro que podría regresar a la actividad es Israel Reyes, quien se quedó en la banca por unas ligeras molestias musculares antes del partido en la ‘Perla de Occidente’ pero entró de cambio 11 minutos.

Se desconoce qué pasará en la media cancha, en donde el único inamobible ha sido Erik Lira. En este encuentro, Fidalgo —que fue titular ante Sudáfrica— quedó sin actividad y al anotar Romo y venir bien desde la banca Obed Vargas, el ‘Vasco’ podría experimentar en la alineación.