Afición mexicana deja 40 toneladas de basura tras partido contra Corea del Sur: ‘Levanten su despapaye’

Festejos por México vs Corea del Sur dejan 40 toneladas de residuos en la CDMX. (Cuartoscuro/@SOBSECDMX)

La afición mexicana celebró el triunfo de la Selección Mexicana frente a Corea del Sur en el Mundial 2026 en el Ángel de la Independencia; sin embargo, los festejos dejaron toneladas de residuos y daños en espacios públicos.

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México desplegó brigadas de limpieza y mantenimiento en Paseo de la Reforma para atender las afectaciones en jardineras y espacios públicos.

De acuerdo con información oficial, las cuadrillas retiraron alrededor de 40 toneladas de basura en las inmediaciones del Ángel de la Independencia y el Zócalo capitalino, dos de las zonas con mayor concentración de personas tras el encuentro deportivo.

“Para garantizar la limpieza y el mantenimiento de la infraestructura urbana en estas zonas de alta afluencia, nuestras brigadas realizaron labores de barrido, lavado y recolección de desechos. En estas acciones participaron 360 trabajadores apoyados con 23 vehículos, seis hidrolavadoras y una pipa, logrando el retiro de alrededor de 40 toneladas de residuos”, informó la dependencia.

Cifras del gobierno capitalino indican que alrededor de 400 mil personas acudieron a los festejos en el Ángel de la Independencia tras el partido entre México y Corea del Sur.

‘Vengan a levantar su despapaye’, reclaman trabajadores de limpia

Trabajadores del servicio de limpia reprocharon las condiciones en las que la afición dejó las calles después del encuentro.

Señalaron que gran parte de los residuos correspondía a envases de bebidas alcohólicas.

También recordaron que es posible celebrar los triunfos de la Selección Mexicana de forma responsable y respetuosa con el espacio público.

Reconocieron la acumulación de basura y denunciaron daños en las plantas instaladas sobre Paseo de la Reforma.

“Yo invito a todos los que vinieron a festejar que vengan a levantar todo su despapaye que hicieron. Yo también celebré, pero sanamente”, compartió una trabajadora de limpia al portal La Silla Rota.

En redes sociales, usuarios compararon la conducta de algunos aficionados mexicanos con la de la afición japonesa, reconocida por colaborar en la limpieza de los estadios al finalizar los partidos, incluso cuando los residuos no son de su responsabilidad.

Las autoridades capitalinas reportaron saldo blanco; sin embargo, en redes sociales circularon videos de presuntas riñas, agresiones contra automovilistas y otros incidentes que presuntamente ocurrieron durante los festejos.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) no emitió un posicionamiento para confirmar o descartar estos hechos; en tanto, se siguen difundiendo en las redes sociales.