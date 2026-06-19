México mete gol con los memes: Los mejores del triunfo ante Corea en el Mundial 2026

Algunos memes retomaron elementos de la cultura popular reciente, como al Pato Merlin, un aficionado de la Selección Nacional. (Foto: Captura de pantalla/Cuartoscuro)

La fiesta que desencadenó el triunfo de México —con el cual además firmó su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026— no solo se celebró en el Ángel de la Independencia y bajo la lluvia en el FIFA Fan Fest del Zócalo.

La alegría por el invicto que mantiene la Selección Nacional también llegó al entorno digital, donde las y los mexicanos llenaron redes sociales de memes sobre lo ocurrido dentro y fuera de la cancha del Estadio Guadalajara, donde se disputó el México vs. Corea.

En especial sobre la insólita atajada de Raúl ‘Tala’ Rangel, con la que evitó el gol que habría puesto el partido en empate e impedido que México se convirtiera en líder del Grupo A; así como sobre las celebraciones que el resultado provocó.

Los mejores memes sobre el triunfo del Tri en el Mundial 2026

El gol que Luis Romo marcó al minuto 50 fue celebrado por todos, incluso por quienes no tienen amplio conocimiento del futbol, hecho del que muchos hicieron bromas.

Los mejores memes del triunfo de México sobre Corea en el Mundial 2026. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes del triunfo de México sobre Corea en el Mundial 2026. (Foto: Captura de pantalla)

Otros se percataron de que la atajada de Raúl Rangel fue tan inusual que consideran que el arquero pudo haber recibido ayuda divina, por lo que en los memes han colocado a personajes de la cultura popular “echándole la mano” a ‘Tala’.

Entre ellos se encuentra el recientemente viral Pato Merlin —a quien Claudia Sheinbaum invitó a la “mañanera”—, así como cantantes fallecidos, como Jenni Rivera.

Los mejores memes del triunfo de México sobre Corea en el Mundial 2026. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes del triunfo de México sobre Corea en el Mundial 2026. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes del triunfo de México sobre Corea en el Mundial 2026. (Foto: Captura de pantalla)

Memes del mundial. (Foto: Captura de pantalla)

Algunos memes también retomaron el invicto con el que llega México al último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. Otros se centraron en el gol del Tri, al considerar que no fue el mejor ejecutado.

Los mejores memes del triunfo de México sobre Corea en el Mundial 2026. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes del triunfo de México sobre Corea en el Mundial 2026. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes del triunfo de México sobre Corea en el Mundial 2026. (Foto: Captura de pantalla)

Los mejores memes del triunfo de México sobre Corea en el Mundial 2026. (Foto: Captura de pantalla)

Y sí, también hubo bromas sobre cómo se sienten durante la jornada laboral del viernes tras sumarse a las celebraciones luego del 1-0 de México.

México vs. Chequia: ¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Nacional?

México llega al último partido de la fase de grupos con un buen pronóstico. La victoria sobre Corea le sumó tres puntos adicionales a los que ya tenía tras haber ganado el encuentro inaugural contra Sudáfrica.

Con ello, no solo se convirtió en líder del Grupo A, sino que ya está clasificado a los dieciseisavos de final, sin importar si gana, pierde o empata su próximo partido.

Este será contra Chequia, equipo que llega tras empatar 1-1 su encuentro con Sudáfrica y perder el partido contra Corea del Sur 2-1, por lo que solo ha sumado un punto.

La Selección Mexicana buscará terminar con paso perfecto cuando enfrente a Chequia en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. [Fotografía. EFE] (Alex Cruz/EFE)

México vs. Chequia se juega el próximo miércoles 24 de junio y será especial para los aficionados del Tri, ya que se disputa en territorio nacional: en el Estadio Ciudad de México.

Además, contará con transmisión en vivo no solo en streaming, sino también en televisión abierta a través de canales como el 5 y Nueve. También se transmitirá por TUDN y ViX.