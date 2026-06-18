Maruchan vs. Ramen: Los mejores memes del amor-odio de México y Corea del Sur

La sopa Murucha, RBB y Dr. Simi fueron los principales exponentes para defender la cultura mexicana en la batalla de memes con los surcoreanos. [Fotografía. Redes sociales]

Durante 90 minutos, mexicanos y coreanos dejaremos a un lado la hermandad para concentrarnos en alentar a nuestras selecciones en el partido México vs. Corea del Sur, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro desató una batalla cultural que se vio reflejada en memes que enfrentan a los K-dramas con La Rosa de Guadalupe, el ramen con la Maruchan y al Dr. Simi con Young-hee, la muñeca de El juego del calamar.

De igual forma, las imágenes difundidas en redes sociales se burlan de las dificultades que enfrentamos para distinguir a las personas de distintas nacionalidades, cuando incluso algunas de ellas son originarias de comunidades mexicanas.

Si también quieres reírte de cómo la banda BTS deja en ridículo a RBD o de cómo El Chavo del 8 se enfrenta a Sung Jinwoo, el protagonista de Solo Leveling, aquí te dejamos los mejores memes previos al partido en el Estadio de Guadalajara.

México vs Corea del Sur [Fotografía. Redes sociales]

Los Juegos del Calamar y BTS contra la cultura mexicana

Sin duda, los mayores referentes que los mexicanos tienen de Corea del Sur son la reconocida serie de Netflix El juego del calamar y la banda BTS, agrupación que hace más de un mes ofreció una serie de conciertos en el Estadio GNP y visitó a la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Con el partido entre México y Corea del Sur a la vuelta de la esquina, el humor mexicano no se hizo esperar y enfrentó de manera irónica a estos máximos exponentes del país asiático contra programas y personajes mexicanos como el Dr. Simi, El Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado y otros más.

México vs Corea del Sur [Fotografía. Redes sociales]

México vs Corea [Fotografía. Redes sociales]

México y Corea [Fotografía. Redes sociales]

En redes sociales, una de las publicaciones más destacadas fue un video creado con inteligencia artificial en el que, al más puro estilo de Street Fighter, se enfrentan Young-hee, la famosa muñeca gigante de la serie surcoreana, y el Dr. Simi, quien aparece portando con orgullo la playera de la Selección Mexicana.

Asimismo, los usuarios de internet compartieron memes que hacían referencia a programas como El Chavo Animado y La Rosa de Guadalupe, comparándolos con El juego del calamar y Solo Leveling, la serie que fue reconocida como el mejor anime del año en los Crunchyroll Anime Awards 2025.

Sin embargo, quienes también acapararon la atención fueron los integrantes de BTS y de K-Pop Demon Hunters, ya que los usuarios los compararon con agrupaciones mexicanas como Tierra Sagrada y con los miembros de RBD.

Más allá de la rivalidad, los aficionados no perdieron la oportunidad de mostrar a los siete integrantes de BTS con la playera de México o utilizar algunas de sus coreografías para promocionar el partido.

México y Corea del Sur ‘un clásico’ de las Copas del Mundo

De igual manera, entre las publicaciones que se difundieron en redes sociales destacan los gustos parecidos que tienen los mexicanos y los coreanos en la música e incluso en la comida. El claro ejemplo de este choque cultural es el gracioso enfrentamiento entre la Maruchan y el tradicional ramen o el jabón Zote y los cosméticos coreanos.

México vs Corea del Sur [Fotografía. Redes sociales]

De igual forma, se hizo burla de que durante el partido se perderá la hermandad entre ambas naciones, situación que se replicó hace ocho años, cuando México y Corea del Sur se enfrentaron en el Mundial de Rusia 2018, donde el conjunto azteca se alzó con la victoria con goles de Javier “Chicharito” Hernández y Carlos Vela, mientras que el descuento lo hizo el exfutbolista del Tottenham Son Heung-min.

Incluso en las redes sociales se hicieron burlas sobre la supuesta incapacidad de algunos mexicanos para distinguir a las personas con rasgos asiáticos, confundiéndolas con chinos o japoneses, e incluso con mexicanos que tienen los ojos rasgados.

México vs Corea [Fotografía. Redes sociales]

México vs Corea del Sur [Fotografía. Redes sociales]

México vs Corea [Fotografía. Redes sociales]

De igual forma, se hizo burla de las diferentes formas de entrenar de ambas selecciones. A Corea se le mostraba dándolo todo en el gimnasio, levantando pesas o realizando sprints intensos, mientras que, del otro lado, los mexicanos entrenaban al ritmo de “El Payaso de Rodeo”, con Javier Aguirre marcando los pasos.

Sin duda, el partido entre México y Corea del Sur es uno de los más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026. En caso de que el cuadro dirigido por Javier Aguirre se alce con la victoria, prácticamente asegurará el liderato del grupo y encarará los primeros partidos eliminatorios en la cancha del Estadio Ciudad de México.