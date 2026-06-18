‘Pidió guacamole y pastor’: Así es Tomate, taquería donde comió Son Heung-Min, delantero de Corea

Anteriormente, Son Heung-Min habló sobre el cariño que le tiene a México y su cultura. (Foto: Shutterstock / Pexels/ tomatetaqueria)

No hay quien se resista al sabor ahumado y ligeramente picoso de la carne al pastor, más aún cuando se sirve sobre dos tortillas previamente bañadas en aceite y se corona con cebolla, cilantro y la polémica rebanada de piña. Ni siquiera Son Heung-Min, delantero de la Selección de Corea.

El futbolista —quien juega con Los Ángeles FC y fue llamado por Hong Myung-bo para representar a su nación en el Mundial 2026— aprovechó su estancia en Guadalajara para degustar este emblemático platillo mexicano.

Para ello no eligió cualquier lugar, sino uno de los más famosos de la entidad: Tomate Taquería, conocido por la manera en que prepara los tacos al pastor. La elección no resulta extraña, ya que el atacante ha expresado en más de una ocasión el cariño que le tiene a México.

El jugador de corea disfrutó de unos tacos al pastor en si vista a Tomate. (Foto: Unsplash)

“Amo a los aficionados mexicanos y amo a los jugadores mexicanos. Obviamente jugué el Mundial de 2018 contra ellos. El año pasado jugamos un partido amistoso contra México en Nashville. Creo que tenemos una gran relación”, dijo para USA Today.

¿Cómo es Tomate Taquería, donde comió Son Heung-Min?

¿Quién dijo que los buenos tacos al pastor solo se hacen en la Ciudad de México? Tomate es una taquería muy similar a las que se pueden encontrar en la capital: tiene un salón amplio, varias mesas para comer y una decoración sencilla.

Al fondo se encuentra la cocina, desde donde se preparan platillos como quesadillas, volcanes, alambres y tacos de asada; sin embargo, lo más llamativo de todo son los trompos al pastor.

Tal como sucede en las taquerías chilangas, la carne que se sazona lentamente al fuego se encuentra a la vista de todas las personas. Además, no solo hay un trompo; al ser su especialidad, cuentan con dos de los cuales extraen la proteína para diferentes preparaciones.

¿Cómo fue la visita de Son Heung-Min a Tomate Taquería?

La visita del jugador de LAFC no fue una sorpresa para los dueños de Tomate Taquería, debido a que previamente se hizo una reservación para 25 personas y se les informó que el futbolista asistiría, de acuerdo con Notitrece Tabasco.

Alan Castillo, mesero que se encargó de atender al jugador, explicó en entrevista con la televisora que el delantero coreano fue amable en todo momento y disfrutó de los platillos, puesto que incluso pidió más de uno.

“Se comió todo, desde que llegó el platillo a la mesa, que fue el de pastor, me pidió otro”, compartió. Alan explicó que Son Heung-Min también degustó platillos como los tacos de carne asada.

Son Heung-Min afirmó amara a la afición mexicana. (Foto: Shutterstock)

“Pidió guacamole, la arrachera y el pastor”, afirmó. Para acompañar los tacos, el jugador ordenó un clásico en las taquerías: agua de horchata, una bebida que disfrutó tanto que también la invitó a sus acompañantes.

José Luis Gutiérrez, jefe de meseros, explicó que inicialmente pensó que Son llegaría con seguridad; sin embargo, arribó caminando tranquilamente como cualquier otro comensal.

Aunque al principio no había personas que lo reconocieran, poco a poco se percataron de su presencia y lo esperaron afuera del restaurante con la esperanza de tomarse una fotografía con él.

“Cuando sale él, se le hizo un muro humano para poder sacarlo. Lo acompañamos hasta su taxi, pero la gente se dejó venir”, aseguró el colaborador de Tomate Taquería sobre la visita del jugador coreano.

Además, aseguró que tras la visita de Son Heung-Min algunas personas han regresado a la taquería con el objetivo de ordenar el mismo menú que el deportista que este jueves se enfrenta al ‘Tri’.

¿Cuánto cuesta comer en Tomate Taquería?

La carta destaca por una amplia variedad de carnes asadas y al pastor, las cuales se sirven en formatos que incluyen tacos, gringas, volcanes y especialidades combinadas. El menú también integra opciones de quesos fundidos, entradas tradicionales como guacamole y alternativas vegetarianas.

Para complementar los alimentos, el lugar dispone de una extensa selección de bebidas, que abarca desde aguas frescas y cervezas hasta cocteles con mezcal. Y para cerrar, postres como las jericallas.

Los precios van de los 45 pesos por el taco de pastor sencillo —si quieres agregar queso son 20 pesos extras— a los 449 pesos por la orden de arrachera o pastor, las cuales se acompañan con cebolla, nopales y jalapeños.

Las aguas, refrescos y limonadas cuestan entre 20 y 69 pesos; las cervezas clásicas y micheladas van de los 50 a los 119 pesos, y cualquier bebida de mixología tiene un precio de 139 pesos.

Además, los postres cuestan desde 69 pesos por las jericallas hasta 99 pesos por el flan napolitano. De acuerdo con Google Maps, el cheque promedio es de entre 200 y 300 pesos por persona.

Tomate Taquería, donde comió Son Heung-Min, se encuentra en la avenida Chapultepec Sur número 361, colonia Americana, Guadalajara, Jalisco, entidad donde se encuentra la Selección de Corea para disputar un partido contra México en el Mundial 2026.