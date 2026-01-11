Con una bola de nieve: ¿Cuánto cuestan las marquesitas del ‘Cone’ Brizuela, exjugador de las Chivas?

Las Originales es el nombre del negocio de postres de Isaac 'El Cone' Brizuela. (Foto: Cuartoscuro/Shutterstock)

Marquesitas Las Originales es el negocio del ‘Cone’ Brizuela en el cual vende estos postres originarios de Yucatán, pero, ¿cuánto cuesta comer en el restaurante del futbolista?

Tras el final del Apertura 2025 de la Liga MX, las Chivas de Guadalajara anunció la salida de Brizuela luego de más de una década de vestir la playera rojiblanca.

Pero, Isaác Brizuela estaba blindado luego de fundar su propio local de marquesitas, el cual consiguió ‘colar’ con una sucursal dentro del Estadio Akron.

Marquesitas Las Originales pertenecen a Isaác Brizuela, exjugador de las Chivas. (Foto: Captura de pantalla)

¿Cómo es Marquesitas Las Originales, negocio del ‘Cone’ Brizuela?

El negocio de postres nació en 2015 luego de la invitación de un amigo del exfutbolista de Chivas, cuando los food trucks gozaban de popularidad y eran una novedad.

‘El Cone’ aseguró que durante el primer mes tuvo buenas ventas, pero se fueron en declive con el paso de las semanas a tal grado que dos de los socios y colaboradores decidieron renunciar.

“Ese negocio nació hace ocho años, mi amigo Rodrigo me dijo ‘Oye, te invito a un proyecto de marquesitas, es un postre del sur; unos amigos me invitaron, pero como ellos son dos, nos falta uno para estar igual”, contó en una entrevista para Finca, un canal de YouTube, en 2023.

El exjugador de las Chivas de Guadalajara se dedicaba a la promoción del local que fundaron en un parque en Jalisco.

Ante las malas ventas del restaurante en Jalisco, decidió pedir prestado el carrito, tomar un diplomado de gastronomía durante dos meses y tuvieron tanto éxito que requirieron de un sistema de franquicias para aperturar más locales en plazas comerciales y calles de distintas ciudades como Monterrey, Ciudad de México y en Guadalajara.

Posteriormente, fueron invitados a participar como negocio de postres en el Gran Premio de México de la F1 y en otros eventos deportivos como partidos de beisbol, principalmente desde el Estadio Alfredo Harp Helú, así como en el Abierto Mexicano de Tenis.

¿Cuánto cuesta comer en las marquesitas del ‘Cone’ Brizuela’?

Isaác Brizuela contó que su primer local de marquesitas fue en Guadalupe, en Jalisco, el cual no pertenece a su sistema de franquicias.

Dentro del menú del restaurante de comida mexicana existen algunas recetas ya preparadas, pero también puedes elegir los ingredientes a tu gusto y armar una versión propia de este postre.

Además, cabe destacar que existe la opción de agregarle una bola de nieve y crear la “marquenieve”, la cual incluye una bola de helado más una marquesita de un ingrediente o en dado caso también puedes adquirir únicamente la nieve.

Estos son los costos, de acuerdo con la carta compartida en Google Maps, del local de Guadalupe:

Marquesita de un ingrediente: $40 MXN

Marquesita con ingrediente extra: +$5 MXN

Bola de nieve: $25 MNX

Nieve doble: $40 MXN

Marquenieve $45 MXN

Frappé: $45 MXN

Los ingredientes para preparar las marquesitas son las siguientes:

Dulces

Nutella

Cajeta

Lechera

Crema de cacahuate

Crema de almendras

Fresa

Mermelada

Mango

Kiwi

Saladas

Jamón

Pepperoni

Salami

Champiñones

Jamón Serrano

Salmón

Los costos entre las diferentes sedes se modifican, por ejemplo, en la ubicada en Coapa, CDMX, el precio de las marquesitas es el siguiente: