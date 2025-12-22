¿Cuánto cuesta comer en Cachirules Sports Bar, el restaurante del futbolista Javier Aquino?

El futbolista Javier Aquino tiene su propio negocio en Monterrey (Fotoarte: El Financiero / Créditos: IA Gemni, Cuartoscuro).

Javier Aquino se va de los Tigres UANL tras la final del Apertura 2025 contra el Toluca; sin embargo, su legado en Nuevo León no se queda únicamente con su gran palmarés sino también con su restaurante Cachirules Sports Bar & Kitchen.

Aquino aseguró que su época con los felinos terminó repentinamente y sin que pudiera despedirse: “No tengo problema con que se cumpliera un ciclo, simplemente pedía que se me hubiera notificado y poder disfrutar de otra forma el último partido que jugué con la camiseta de mis Tigres”.

Javier Aquino es el fundador de un restaurante bar en Monterrey. (Foto: Cuartoscuro/Imagen ilustrativa creada con IAGemini)

¿Cuánto cuesta comer en el Sports Bar de Javier Aquino?

El arranque en Cachirules Sports Bar & Kitchen está pensado para compartir y botanear. El menú abre con opciones como los Nachos Especiales ($180), ideales para acompañar una cerveza, u opciones como las Loaded French Fries ($185), Cachimessi (yakimeshi) de $160 y los Six Pack Sliders ($240).

La carta también reserva un espacio para sabores más caseros. Platillos como el chicharrón en salsa verde ($200) o el asado de puerco ($180), fajitas de res ($300) y de pollo ($240) elevan la experiencia para quienes buscan algo más ‘sustancioso’.

Desde luego, los clásicos no pasarán de moda, y para esto hay una oferta de alitas ($280), boneless ($260) o la Grilled Burger ($270), protagonistas naturales para acompañar el disfrute de cualquier partido.

En este apartado, las Sticky Ribs de $400 pesos se colocan como el platillo más robusto de la carta, mientras que el Philly Cheesesteak ($220) y el Buffalo Chicken Sandwich ($250) completan una oferta de opciones para diferentes gustos.

El cierre es breve, pero efectivo. El pan de elote con nieve de vainilla ($250) es el único postre del menú y cumple con la idea de un final dulce, reconfortante y muy mexicano.

Para quienes van con pequeños acompañantes, el menú infantil incluye opciones populares como: Smash Burger ($170) y el Chicken Sandwich ($185), mientras que los boneless ($185) funcionan como un comodín que rara vez falla.

De acuerdo con OpenTable, sitio web mediante el que se pueden realizar reservaciones, el rango del ticket promedio por persona va de los 310 a los 500 pesos.

¿Dónde está Cachirules Sports Bar, el restaurante de Javier Aquino?

El restaurante en Monterrey del futbolista mexicano se encuentra en la avenida Alfonso Reyes 211, colonia Contry. El sitio abre diario con horarios que varían dependiendo del día:

Lunes a jueves: 13:00–01:00 hrs.

Viernes y sábado: 13:00–02:00 hrs.

Domingo: 13:00–00:00 hrs.

Inaugurado en junio pasado, el lugar cuenta con una gran colección de memorabilia certificada de todo tipo de deportes: futbol, béisbol, futbol americano, básquetbol, tenis, entre otros. De entre los artículos más destacados, hay una réplica de un monoplaza de F1, una playera de Cristiano Ronaldo y, desde luego, un jersey del propio Aquino.

En cuanto a la disposición del sitio, hay una zona común con mesas y barra pero una sala especial para apostar, una privada para 14 personas, una con asientos tipo de cine para apenas dos o tres personas y baños que también son temáticos.