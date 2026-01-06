Con la receta de su abuelita: Así nació La Auténtica, restaurante de Rogelio Romero, exjugador del Toluca

Antes de llamarse La Auténtica, el negocio llevaba el nombre de Anita II, en honor a la abuela de Rogelio Romero. (Foto: Wikimedia Commons / Imagen generada con IA Gemini)

Entre los mejores remedios para la cruda se encuentra la pancita acompañada de una buena porción de cebolla, jugo de limón, orégano y, como broche de oro, tortillas hechas a mano. Esa es la experiencia culinaria que ofrece el negocio de Rogelio Romero, exjugador del Club Toluca.

Se trata de La Auténtica, antes conocida como Pancita Anita II, donde no solo se vende este tradicional caldo elaborado con vísceras y una mezcla de chiles, sino también otros platillos de la cocina mexicana como tacos, huaraches y enchiladas.

Más allá de sus preparaciones, bien valoradas por los comensales, La Auténtica destaca por la atención directa de Rogelio Romero, quien tras una corta carrera en el fútbol profesional decidió cambiar de rumbo y dedicarse a la gastronomía.

¿Por qué Rogelio Romero abrió un restaurante de pancita?

Rogelio Romero explicó en una entrevista con el canal de YouTube La Ruta de la Garnacha que inició su carrera profesional cuando apenas tenía 16 años, ya que su amor por el futbol parecía innato.

Proveniente de una familia futbolera, su padre, Rogelio Romero Resendiz, también fue jugador de los ‘Diablos Rojos’ antes que él. “Era jugador profesional como yo; jugó en la época dorada del Toluca con grandes figuras como Vicente Pereda, Albino Morales y Mauro Ramos”, recordó.

Fue así como Rogelio se integró a ese entorno; sin embargo, su paso por la Liga MX fue breve: “Fue una carrera de 10 años (…) tuve una falla en un contrato con un equipo, me compró Santos y luego me pasaron a Atlante”, relató.

Aunque no detalló qué ocurrió con ese contrato, señaló que, tras quedarse fuera del futbol, retomó un negocio que había iniciado junto a su hermano: la venta de pancita, elaborada con la receta original de su abuela Ana.

“Se nos ocurrió la idea porque desde niño probaba la pancita de mi abuelita y decía que tenía un sabor especial”, compartió. La preparación era distinta a otras, ya que Ana, originaria de Toluca, seguía pasos diferentes a los habituales.

Para recuperar la receta, Rogelio pidió ayuda a su padre, a quien Ana le compartió todas las indicaciones. Posteriormente, el exjugador del Toluca comenzó a prepararla, dando origen a La Auténtica, aunque en un inicio bajo el nombre de Pancita Anita II.

“Empezamos con esto y después se fue construyendo la parte de arriba. Como todo negocio, fue creciendo”, comentó. Actualmente, La Auténtica D’ Rogelio Romero cuenta con dos sucursales en la Ciudad de México.

Menú y precios: ¿Cuánto cuesta comer en La Auténtica de Rogelio Romero?

Además de la pancita, su platillo estrella, en el restaurante se pueden ordenar otras preparaciones clásicas de la gastronomía mexicana como mole con pollo, acompañado de crema, queso y cebolla, así como tacos de costilla o pollo.

El rango de precios va desde los 35 pesos por quesadillas de queso o pollo, hasta los 185 pesos por un plato de pancita grande. También se ofrecen bebidas como aguas de sabor, refrescos y café por 35 pesos.

Los precios del menú de La Auténtica D’ Rogelio Romero son los siguientes:

Pancita

Grande: 185 pesos

Mediana: 160 pesos

Consomé: 35 pesos

Huaraches

Costilla o pollo: 145 pesos

Quesillo: 115 pesos

Costilla o pollo con quesillo: 170 pesos

Sencillo: 40 pesos

Enchiladas

Mole: 150 pesos

Verdes: 140 pesos

Mole con pollo y costilla: 190 pesos

Verdes con pollo y costilla: 180 pesos

Tacos

Costilla: 40 pesos

Costilla con quesillo: 55 pesos

Suaves de pollo: 70 pesos

Quesadillas

Pollo: 35 pesos

Queso: 35 pesos

Combinadas: 45 pesos

El cheque promedio por persona oscila entre 170 y 210 pesos, considerando platillos como enchiladas de mole o un plato de pancita acompañado de una bebida.

¿Dónde está La Auténtica de Rogelio Romero?

La Auténtica D’ Rogelio Romero cuenta con dos sucursales en la Ciudad de México:

Río Ebro: Río Ebro 93, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.