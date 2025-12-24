Creador de la ‘Ruta de la Garnacha’ narra robo en la Narvarte: ‘Nos vaciaron las oficinas’

Lalo Villar, creador de La Ruta de la Garnacha, contó que sus oficinas quedaron prácticamente vacías tras el robo.

Lalo Villar, creador de la Ruta de la Garnacha, contó cómo ocurrió el robo de sus oficinas en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

“Lo único que alcancé a rescatar fue una cámara y eso porque el último día, la verdad, me dio flojera regresar a guardarla”, contó en entrevista con Primitivo Olvera.

Villar agregó que además fue un problema presentar la denuncia debido a la omisión de las autoridades.

“Levantamos la denuncia como debe de ser, pero claramente que la gente sabe el martirio que es hacer esto”, agregó Lalo Villar.

‘Quise denunciar porque soy una víctima más’

El robo de las oficinas se dio a conocer a través de las redes sociales mediante un video publicado por el creador de contenido.

Sin embargo, el hurto ocurrió la semana pasada y aseguró que fueron tres días el lapso que tardó en poner la denuncia sin obtener una respuesta satisfactoria.

“Saqué el video porque soy una víctima más y porque quiero justicia, por eso levanté la denuncia. Prácticamente, uno se pone triste porque hay tanta burocracia que no solo perdimos nuestras cosas, sino que también fueron tres días de levantar la denuncia y solo te dicen que ‘haremos lo posible’”, agregó.

¿Qué sabemos del robo al creador de La Ruta de la Garnacha?

En el video compartido por el creador de La Ruta de la Garnacha se ven sus oficinas saqueadas y además comentó: “Ahora, me tocó a mí”.

Además de denunciar, el influencer recomendó a los usuarios tomar medidas de prevención debido a la inseguridad que ocurre en la CDMX.

“Nos robaron todo, banda, se metieron a la oficina, y la vaciaron, esto pasó el 8 de diciembre, también busco alertarlos porque es una realidad, la delincuencia está a tope, no son rumores, es cierto”, declaró.

Las instalaciones quedaron prácticamente destruidas con objetos aventados por todas partes. Además, las cámaras de vigilancia captaron el rostro de los responsables, pero esto no ha ayudado a pesar de que se levantó la denuncia.

“Se les ve su carita, forzaron la puerta y entraron, desconectaron la electricidad, luego se aseguraron de que no pudiéramos comunicarnos después, quizá para darles más tiempo, no sé, estuvieron alrededor de 6 horas dentro”, añadió.

Ante la negativa de las autoridades, el influencer pidió apoyo a sus seguidores para ubicar a los ladrones, aunque, en entrevista, aseguró que lo más probable es que sus cosas ya hayan sido revendidas o malbaratadas.