Lalo Villar, de ‘La ruta de la garnacha’, denuncia robo a sus oficinas: ‘Se llevaron todo, está vacía’

Lalo Villar, titular de 'La ruta de la garnacha', fue víctima de robo. (Foto: IAGemini/Instagram @lalovillarp)

‘Ahora me tocó a mí’: Lalo del Villar denunció públicamente un robo en sus oficinas, las cuales quedaron destruidas después del saqueo.

El titular de La Ruta de la garnacha compartió un video donde mostró cómo encontró el inmueble luego de acudir momentos después del acto delictivo.

El influencer de temas de comida pidió a las personas a tomar medidas y a “cuidarse” ante el robo en casa habitación como del que fue víctima recientemente.

¿Qué le pasó a Lalo Villar, de ‘La Ruta de la garnacha’?

Lalo Villar compartió un video donde explicó que fue víctima de un robo desde principios de diciembre en las oficinas de La Ruta de la garnacha.

“Nos robaron todo, banda, se metieron a la oficina, y la vaciaron, esto pasó el 8 de diciembre, también busco alertarlos porque es una realidad, la delincuencia está a tope, no son rumores, es cierto”, declaró.

De acuerdo con el creador de contenido, fue su hermano quien encontró las instalaciones destruidas y con objetos aventados por todas partes, posteriormente revisaron las cámaras para dar con los responsables.

“Me mandó unas fotos y un video porque él salió corriendo cuando escuchó ruidos cerca de las instalaciones, no sabía si estaban dentro todavía (...) estábamos incomunicados porque bajaron el switch y nos quedamos sin luz”.

El dueño de La Ruta de la garnacha compartió un video donde aparecen los rostros de los implicados en el robo a su propiedad.

“Se les ve su carita, forzaron la puerta y entraron, desconectaron la electricidad, luego se aseguraron de que no pudiéramos comunicarnos después, quizá para darles más tiempo, no sé, estuvieron alrededor de 6 horas dentro”.

Lalo Villar, dueño de una taquería, declaró que ya acudió ante las autoridades para levantar las denuncias correspondientes.

El influencer víctima de robo pidió apoyo a sus seguidores para que, en caso de reconocer la identidad de los dos sujetos que aparecieron en las cámaras, procediera a denunciarlos.

“Levantamos una denuncia, no solamente yo, fuimos varias personas más, y encontramos algo interesante. Cuando vimos las caras, se nota que son expertos, pues creemos que son exactamente los mismos que se volvieron famosos recientemente por otros robos en la misma zona”.

Villar anunció que las oficinas donde trabajaron por “mucho tiempo” eran “su lugar seguro”, sin embargo, ahora analiza un cambio de domicilio para continuar con su trabajo, sin importar si es desde 0 de nueva cuenta.

¿Qué le robaron a Lalo Villar de ‘La ruta de la garnacha’?

Luego de 6 horas de robo y saqueo, los delincuentes se llevaron diferentes objetos que el dueño de un restaurante víctima de robo utiliza para grabar sus visitas a puestos de la calle, ferias de comida y más.

Entre los objetos que le robaron fueron los siguientes:

Computadoras

Tripiés

Luces de grabación

Cámaras profesionales

Drones

Estabilizadores

Mercancía

Equipo de edición

Monitores

De acuerdo con el creador de contenido, se llevaron todo en maletas de gran tamaño, las cuales transportaron únicamente entre dos personas.