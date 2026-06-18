‘¡Solo es un día!’: Aficionados se van de pinta del trabajo al Fan Fest para ver México vs. Corea del Sur

Aficionados de la Selección Mexicana llenaron el Zócalo capitalino para seguir el partido ante Corea del Sur en el FIFA Fan Fest del Mundial 2026. (Fotos: Ricardo Díaz Canseco)

¿Quién podría estar en el Zócalo un jueves al mediodía para ver un partido? Varios asistentes al FIFA Fan Fest confiesan que se fueron de pinta de sus trabajos para no perderse el México vs. Corea. Total, solo es una vez.

México vive su tercer Copa del Mundo, tras ver a coronarse a Pelé en 1970 y a Diego Armando Maradona en 1986. Tuvieron que pasar 40 años para recibir de nuevo al torneo de la FIFA, así que los aficionados no están dispuestos a perdérselo, así no sea en los estadios.

Por ello, el Zócalo se ha estado llenando desde temprano de fans que celebran a distancia a la Selección Mexicana, que está en el camino al ansiado quinto partido.

Asistentes al Fan Fest faltan al trabajo para disfrutar del México vs. Corea del Sur

El Zócalo comenzó a ‘pintarse de verde’ poco después del mediodía. En familia, con amigos o solos, los fanáticos al fútbol resistieron el golpe del sol en un lugar donde las ganas no faltan, pero la sombra sí.

Entre permisos laborales, home office y faltas al trabajo, cientos de seguidores del Tri se reunieron en la pantalla gigante instalada en el Zócalo. (Foto: Ricardo Díaz Canseco)

El Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, Canadá y México, arrancó el 11 de junio con el triunfo del ‘Tri’ ante Sudáfrica en el Azteca y se extiende hasta el 19 de julio con la final en el MetLife de New Jersey. Es un calendario ambicioso, con partidos entre semana que siempre encuentran espectadores en el Fan Fest del Zócalo, sin importar la hora.

El partido de México vs. Corea nos tomó por sorpresa en horario Godín, pero los aficionados buscaron la manera de meter gol: pedir permiso, vacaciones o simplemente no ir a trabajar.

Con camisetas verdes, banderas y cánticos, los aficionados mexicanos transformaron el Zócalo en una extensión de las tribunas mundialistas. (Foto: Ricardo Díaz Canseco).

Es el caso de Itzel, quien vino acompañada de su sobrino, decidió faltar sin avisar porque es “una oportunidad única”.

Javier acudió con sus dos hijos y quiso aprovechar la transmisión en la pantalla gigante, pero tampoco tuvo permiso de faltar a su empleo y eligió simplemente no llegar.

Una mujer, que prefirió no dar su nombre por temor a que se entere su jefe, también nos cuenta que no le preocupa la falta en su empleo, pues “solo es una vez” y no tendrá problemas.

Otros más temerosos, optaron por apurarse: “Salí corriendo de la oficina para alcanzar lugar, si falto, me descuentan y pues no”, dice una fan.

También hubo quien bendijo al home office en el Mundial: “Nos dieron home office en la mañana y nos dejaron ir en la tarde, entonces pues tengo tiempo libre. Soy directora de una escuela”, agrega Alice.

La pasión por el Mundial 2026 llevó a decenas de aficionados a cambiar la oficina por el FIFA Fan Fest para apoyar a México. (Foto: Ricardo Díaz Canseco).

‘El único coreano en el área’: Fan de Corea del Sur visita el Zócalo

Un joven surcoreano se unió a la fiesta en el FIFA Fan Fest para disfrutar del partido de México vs. Corea y se siente feliz rodeado de mexicanos.

La bienvenida la recibió con un grupo de personas que lo arrojaron al aire mientras corearon el nombre de su país. Pero esto, lejos de molestarlo, lo disfrutó pues para él la calidez mexicana es algo que le gustó en su primera visita al país.

“Amo a la gente, amo la vibra desde que llegué, pero es más aquí en el FIFA Fan Fest”, declaró en entrevista para El Financiero.

El pronóstico del joven coreano es que la Selección Mexicana cae por la mínima diferencia, pero se disculpó por desear la victoria de su país: “Que me perdonen todos, pero creo que Corea gana 1-0, México es bueno, pero hemos mejorado, solo discúlpenme, amo a su país”.

Un surcoreano está en el FIFA Fan Fest. (Foto: Ricardo Díaz Canseco).

¡Hasta La Catrina vino apoyar a México!

Para muchos aficionados, el FIFA Fan Fest del Zócalo se ha convertido en la mejor alternativa para vivir el Mundial 2026 sin asumir los altos costos que implica asistir a un estadio. Entre mexicanos y visitantes extranjeros prevalece la idea de que el ambiente, la pantalla gigante y la convivencia con seguidores de distintas selecciones compensan la distancia con las canchas.

Sin embargo, aunque reconocen que la entrada gratuita les permite formar parte de la fiesta mundialista, varios asistentes cuestionan los precios de alimentos y bebidas dentro del recinto, los cuales consideran excesivos.

El ambiente del Zócalo se ha convertido en uno de los aspectos más celebrados del Mundial en México, pues los aficionados ponen todo su ingenio en superar a la IA: algunos acudieron con máscaras de luchadores, botargas inflables y hasta La Catrina y Jaime Duende aparecieron.

El Pato Merlín no es el único que es fan de la Selección Mexicana, pues en el Zócalo incluso los perros se ponen la verde.

Familias, grupos de amigos y aficionados solitarios resistieron el intenso sol para vivir el ambiente mundialista en el corazón de la Ciudad de México. (Foto: Ricardo Díaz Canseco).

¿Cuándo y a qué hora juega México?

México y Corea se enfrentan en la búsqueda del liderato del Grupo A ante el empate entre Sudáfrica y Chequia.

El partido inicia a las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México este jueves 18 de junio.

El último partido de la fase de grupos del Mundial para México es contra Chequia, el miércoles 24 de junio a las 7:00 p.m. del tiempo del centro de México.

Al finalizar el encuentro conoceremos con exactitud si la Selección Mexicana, dirigidos por Javier Aguirre, avanza en primer lugar... o no.