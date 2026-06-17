¿Qué planea ‘Vasco’ Aguirre para el México vs. Corea? ‘Entrenamos para anular su velocidad’

Javier Aguirre elogió a jugadores de Corea del Sur como Lee Kang-in y a Paik Seung-ho, mediocampista que fue una de las figuras del equipo asiático en el triunfo ante Chequia. [Fotografía. Cuartoscuro]

Javier Aguirre tiene claro que la Selección Mexicana se juega el liderato del Grupo A de la Copa del Mundo ante Corea del Sur, un equipo dinámico y veloz que puede generar dificultades al conjunto azteca en distintas fases del partido que se disputará en el Estadio Guadalajara.

En conferencia de prensa previa al encuentro, el “Vasco” Aguirre recordó el amistoso que ambas escuadras disputaron en septiembre de 2025 y reconoció que la velocidad del conjunto asiático fue ‘un dolor de cabeza’ para su equipo.

El estratega mexicano explicó que su cuerpo técnico analizó detalladamente aquel partido para corregir los errores que permitieron a los coreanos generar peligro mediante transiciones rápidas y ataques verticales.

“Nos sorprendieron muchísimo. Eso no va a volver a pasar. Es decir, pueden pasar muchas cosas, pero la velocidad de los coreanos hacia adelante la hemos entrenado”, aseguró Aguirre.

¿Cómo planeó Javier Aguirre el partido contra Corea del Sur?

A partir de ese análisis, Javier Aguirre trabajó con los seleccionados mexicanos durante esta semana aspectos específicos como el control de las segundas jugadas, la reducción de espacios entre líneas y la forma de mantener al equipo compacto tanto en ataque como en defensa.

“Cómo modificarla, cómo llegar a esa segunda caída, ese despeje largo, cómo juntar al equipo en cuarenta metros en ataque y en defensa”, explicó el entrenador al describir algunos de los ajustes que realizó el combinado nacional.

Además, Aguirre reveló que trabajó especialmente la vigilancia defensiva para evitar que Corea del Sur encuentre espacios cuando México esté atacando. El seleccionador explicó que sus jugadores deberán reaccionar de inmediato ante las pérdidas de balón y mantener superioridad numérica sobre los atacantes surcoreanos.

De igual forma, señaló que analizaron los movimientos de Lee Kang-in, futbolista que suele abandonar la banda para aparecer por el centro del campo, donde puede explotar su visión de juego y su disparo de media distancia. Pese a ello, dejó claro que México no renunciará a la posesión del balón ni modificará su propuesta ofensiva para enfrentar al conjunto asiático.

Además, el entrenador mexicano dejó claro que en el Mundial 2026 ya no existen rivales sencillos. El técnico señaló que la igualdad ha sido una de las características más llamativas del torneo y puso como ejemplo los resultados obtenidos por Cabo Verde ante España y el empate de Brasil frente a Marruecos en su debut.

“Me sorprendió la igualdad, porque no gana España, no gana Uruguay, no gana Brasil. Y es muy complicado ganar, muy complicado. Haití mismo le hace partido a Escocia, hoy mismo Croacia con Inglaterra”, expresó el estratega nacional.

Javier Aguirre Javier Aguirre aseguró que le ha sorprendido la igualdad de los equipos en el Mundial 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Qué jugadores de Corea del Sur destacó Javier Aguirre?

Además de advertir sobre la velocidad de Son Heung-min, Javier Aguirre reconoció que hay otros futbolistas surcoreanos que han llamado la atención de su cuerpo técnico. El seleccionador mexicano elogió especialmente a Lee Kang-in, a quien dirigió durante su etapa en España, y a Paik Seung-ho, mediocampista que fue una de las figuras de Corea de Sur en el triunfo ante Chequia.

“A Kang-in lo quiero mucho. Lo tuve dos años y pico, lo vi crecer”, comentó Aguirre sobre el futbolista del PSG. Asimismo, señaló que Paik Seung-ho fue el jugador que más le sorprendió del conjunto asiático por su capacidad para incorporarse al ataque desde segunda línea, marcar diferencias cerca del área rival y participar directamente en acciones de gol.

El técnico mexicano también destacó que Corea del Sur cuenta con jugadores de primer nivel internacional y reiteró que la principal misión de México será controlar las transiciones ofensivas para evitar que los surcoreanos encuentren espacios para desplegar su velocidad.

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre la mentalidad de sus jugadores?

Previo al encuentro ante Corea del Sur, Javier Aguirre habló sobre el aspecto mental de la Selección Mexicana tras el debut frente a Sudáfrica. El entrenador recordó que 10 futbolistas disputaron su primer partido mundialista y consideró normal que algunos mostraran nerviosismo por la magnitud del escenario.

El seleccionador reveló que, después de aquel encuentro, felicitó a los jugadores por convertirse en mundialistas y les pidió dejar atrás la tensión propia del estreno para enfocarse en mostrar su mejor versión durante el resto del torneo.

Aguirre aseguró que no han hablado sobre posibles escenarios de clasificación ni sobre la posibilidad de asegurar el liderato del grupo. Su prioridad sigue siendo mantener la concentración en el siguiente partido y lograr que el equipo imponga su estilo de juego durante los 90 minutos.

“Estaremos 90 minutos intentando imponer nuestra forma de juego, nuestro estilo, y meter más goles que el rival”, concluyó el técnico mexicano.

De igual forma, agregó que, tras los nervios del debut ante Sudáfrica, ya no permitirá errores tácticos ni que los jugadores se muestren temerosos en la generación de juego frente a los surcoreanos.

“Ya empezó el Mundial. Los consuelo diciéndoles que ya no puedo permitir que, de repente, un jugador, por el escenario, sea incapaz de dar un pase de tres o cuatro metros, como sucedió ese día, o de hacer un movimiento para el cual entrenó”, enfatizó Javier Aguirre.

En caso de vencer a Corea del Sur, México amarraría su pase a los dieciseisavos de final y encaminaría el liderato del Grupo A, lo que le permitiría disputar los próximos partidos eliminatorios del Mundial 2026 en la cancha del Estadio Ciudad de México.