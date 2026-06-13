Brasil vs. Marruecos EN VIVO: ¿A qué hora y dónde ver el debut de la ‘Canarinha’ en el Mundial 2026 HOY?

Brasil vs. Marruecos es uno de los duelos más interesantes y atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026. [Fotografía. EFE, FIFA]

Que suenen los bombos, las maracas y las trompetas porque el carnaval ya llegó a la Copa del Mundo. Este sábado 13 de junio se disputa uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026, cuando Brasil y Marruecos se enfrenten en Nueva York en un duelo que promete emociones durante los 90 minutos.

La selección brasileña llega con expectativas renovadas tras la llegada al banquillo de Carlo Ancelotti, exentrenador del Real Madrid, quien tiene la encomienda de llevar al equipo más allá de los cuartos de final, instancia que no ha logrado superar en cuatro de sus últimas cinco participaciones mundialistas desde que conquistó su quinto título en Corea-Japón 2002.

Enfrente tendrá a una madura selección de Marruecos, vigente campeona de la Copa Africana y sorpresiva semifinalista en Qatar 2022. El conjunto marroquí pretende trasladar al escenario mundialista el crecimiento que ha mostrado durante los últimos años y dar un golpe de autoridad en el torneo.

¿Dónde ver el partido entre Brasil y Marruecos?

El Grupo C está conformado por Brasil, Marruecos, Escocia y Haití. El duelo entre brasileños y marroquíes se disputa en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, recinto que también albergará la gran final de la Copa del Mundo 2026.

Partido : Brasil vs. Marruecos

: Brasil vs. Marruecos Fecha : 13 de junio de 2026

: 13 de junio de 2026 Sede : Estadio Nueva York/Nueva Jersey

: Estadio Nueva York/Nueva Jersey Fase : Jornada 1 del Grupo C del Mundial 2026

: Jornada 1 del Grupo C del Mundial 2026 Horario : 16:00 horas (tiempo del centro de México)

: 16:00 horas (tiempo del centro de México) Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y ViX Premium

Posibles alineaciones de Brasil y Marruecos

Brasil cuenta con una plantilla repleta de futbolistas que militan en algunas de las ligas más importantes del mundo. La principal atención estará puesta en Vinícius Júnior, Raphinha y Endrick, quienes encabezan el ataque de la escuadra sudamericana.

Marruecos mantiene gran parte de la base que alcanzó las semifinales del Mundial de Qatar 2022. La experiencia de Achraf Hakimi y Yassine Bono será fundamental para intentar contener el poder ofensivo brasileño.

Brasil:

Alisson Becker

Danilo

Marquinhos

Gleison Bremer

Douglas Santos

Casemiro

Bruno Guimarães

Lucas Paquetá

Raphinha

Vinícius Júnior

Endrick

Marruecos:

Yassine Bono

Achraf Hakimi

Issa Diop

Chadi Riad

Noussair Mazraoui

Ayyoub Bouaddi

Neil El Aynaoui

Brahim Díaz

Azzedine Ounahi

Amine Sbai

Ismael Saibari

¿Cómo llega Brasil al Mundial 2026?

Brasil aseguró su clasificación al Mundial 2026 al finalizar en el quinto lugar de las eliminatorias de Conmebol. Aunque no mostró el dominio que históricamente suele caracterizarlo, el conjunto brasileño sumó 28 puntos y se ubicó por detrás de Argentina, Ecuador, Colombia y Uruguay.

La llegada de Carlo Ancelotti al banquillo inauguró una nueva etapa para la selección más laureada en la historia de los Mundiales.

El experimentado técnico italiano afrontará su primera Copa del Mundo como entrenador con el desafío de recuperar el protagonismo de Brasil en la élite del futbol internacional y conducir a la ‘Canarinha’ de regreso a la lucha por el título.

Antes del inicio de la Copa del Mundo, la ‘Canarinha’ disputó dos amistosos de preparación en los que goleó 6-2 a Panamá y venció 2-1 a Egipto.

Brasil busca conquistar su sexto campeonato mundial y terminar con una sequía que se extiende desde Corea-Japón 2002. Desde entonces, la selección brasileña ha tenido dificultades para superar los cuartos de final de la competición, instancia en la que ha sido eliminada en cuatro de sus últimas cinco participaciones mundialistas.

Vinícius Jr. será uno de los grandes referentes de Brasil en el Mundial 2026 [Fotografía. EFE]

¿Cómo llega Marruecos al Mundial 2026?

Marruecos llega a la Copa del Mundo como una de las selecciones con mejor presente fuera de Europa y Sudamérica. Los africanos dominaron su grupo en las eliminatorias de la CAF con paso perfecto.

La selección marroquí ganó sus ocho partidos de clasificación, sumó 24 puntos y registró una diferencia de goles de +20 tras anotar 22 tantos y recibir únicamente dos.

Su preparación rumbo al Mundial también estuvo marcada por la polémica surgida en la Copa Africana de Naciones a inicios de este año. Aunque Marruecos cayó inicialmente en la final ante la selección de Senegal, semanas después la Confederación Africana de Futbol revocó el resultado y otorgó el título al conjunto marroquí tras descalificar a los senegaleses por abandonar temporalmente el terreno de juego durante el encuentro.

Marruecos Marruecos buscará emular la participación que hizo en el Mundial de Qatar 2022 [Fotografía. EFE]

Además de su exitoso proceso clasificatorio, Marruecos llega respaldado por la generación que alcanzó las semifinales de Qatar 2022, con figuras como Achraf Hakimi, Yassine Bono, Sofyan Amrabat y Brahim Díaz.

No obstante, la selección africana también sufrió bajas sensibles antes del arranque de la Copa del Mundo. El defensa Nayef Aguerd quedó fuera de la convocatoria debido a una lesión en la ingle agravada por una fractura en el pubis que arrastraba desde marzo. A él se sumó Abdessamad ‘Ez Abde’ Ezzalzouli, quien sufrió un esguince de rodilla durante el amistoso frente a Noruega.