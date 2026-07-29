Clima Puebla y Morelos: Ambos estados esperan temperaturas frescas para este jueves 30 de julio

Se espera un clima agradable, con temperaturas de hasta 26°C, para Morelos y Puebla.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para el jueves 30 de julio un clima fresco con lluvias intensas en las regiones de Puebla y Morelos. Este fenómeno se debe a la interacción de un monzón mexicano con canales de baja presión y la onda tropical número 21. Se esperan descargas eléctricas y posible granizo en el centro y sur del país.

Cielo nublado en la región central de México. Fuente: SMN.

¿Qué temperaturas habrá mañana en Puebla y Morelos?

En la ciudad de Puebla, las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 9.0°C, mientras que las máximas alcanzarán los 25.7°C. El cielo se verá mayormente nublado, con vientos que soplarán a 7 km/h. Para los municipios de Santa Isabel Cholula y San Andrés Cholula, los grados variarán entre 9°C y 26°C.

Cuernavaca, capital de Morelos, experimentará una temperatura mínima de 10.0°C y una máxima de 26.0°C. Allí el cielo estará medio nublado y el viento será ligero, con una velocidad de 5 km/h. Cholula, en Puebla, registrará entre 9.0°C y 24.7°C, manteniendo un patrón similar al de la capital poblana.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Lloverá este jueves en Puebla y Morelos?

Sí, las probabilidades de lluvia son altas en toda la zona, con el SMN alertando sobre precipitaciones puntuales intensas en Puebla y Morelos. Estas caídas de agua vendrán acompañadas de descargas eléctricas y la posibilidad de granizo, afectando principalmente el occidente, centro y sur de México.

Las condiciones atmosféricas generales para el jueves indican un cielo predominantemente nublado en Puebla y Cholula. Por su parte, Cuernavaca tendrá un cielo medio nublado. La probabilidad de lluvia se mantiene elevada en toda la región, por lo que es esencial tomar precauciones al planificar actividades al aire libre.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 30 de julio: Máxima de 26°C, Mínima de 9°C, Poco nuboso, viento de 7 km/h.

Viernes 31 de julio: Máxima de 26°C, Mínima de 9°C, Cielo nublado, viento de 7 km/h.

Sábado 1 de agosto: Máxima de 25°C, Mínima de 9°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

La tendencia general para la región de Puebla y Morelos durante los próximos días es de temperaturas frescas. Las máximas se mantendrán entre 25°C y 26°C, mientras que las mínimas rondarán los 9°C o 10°C. El cielo seguirá predominantemente nublado con una alta probabilidad de lluvias dispersas.

¿Qué precauciones tomar ante el clima en la zona?

Ante la previsión de lluvias intensas y las temperaturas frescas, es fundamental mantenerse hidratado y usar ropa abrigadora, especialmente durante las primeras horas de la mañana y por la noche. Se recomienda evitar salir al aire libre cuando haya tormentas eléctricas o granizo.

Para quienes necesiten salir, es aconsejable llevar un paraguas o impermeable y vestirse en capas para adaptarse a los posibles cambios de temperatura a lo largo del día. También es crucial conducir con mucha precaución debido a la reducción de visibilidad y el suelo mojado por las precipitaciones.

Fuente: CONAGUA.

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