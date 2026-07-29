Con bar, piscina y sala de cine privada: Así es la casa de Karely Ruiz

Karely Ruiz fue víctima de asalto dentro de su casa en Nuevo León. (Foto: IG: @karelyruiz/Freepik/imagen de referencia)

La casa de Karely Ruiz, ubicada en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, se convirtió en el escenario del asalto que sufrió la influencer durante la madrugada del miércoles 29 de julio.

El inmueble, que Karely Ruiz ha presumido en distintas ocasiones en redes sociales, cuenta con espacios como una sala de cine privada, alberca y un amplio vestidor.

Karely Ruiz sufrió un robo con violencia en su casa en Nuevo León. (Foto: Cuartoscuro.com) (Galo Cañas Rodríguez)

¿Cómo es la casa de Karely Ruiz?

Karely Ruiz adquirió la casa en 2023 y compartió un recorrido por el inmueble a través de un video en redes sociales, donde mostró algunos de los espacios más destacados.

La influencer comenzó el recorrido por la cocina integral, decorada en tonos oscuros y equipada con un refrigerador de dos puertas. A un costado se encuentra un comedor con capacidad para entre 10 y 12 personas, además de un desayunador blanco con parrilla integrada.

Después mostró una sala de cine privada con varios sillones, una pantalla de gran tamaño, sistema de teatro en casa y un espacio para almacenar dulces y botanas para disfrutar películas y series.

En la segunda planta se encuentra una terraza con sillones para descansar, mientras que en la entrada de la vivienda habilitó un recibidor destinado a reuniones de trabajo, acompañado de un medio baño para las visitas.

Aunque la sala principal no es muy amplia, Karely Ruiz, peleadora de Supernova, enfocó gran parte del recorrido en la zona exterior, donde tiene una alberca junto a un comedor redondo y una sala al aire libre, espacio que utiliza para reuniones y celebraciones.

En la planta baja también cuenta con un bar equipado con una barra y compartimentos para colocar botellas.

La segunda planta dispone de una pequeña sala de estar con televisión, ubicada frente a la recámara principal.

El dormitorio principal incluye una cama, televisión, escritorio, baño completo con tina y un amplio vestidor que la propia influencer describió como “el sueño de todas las girlies”, debido a la gran cantidad de ropa y zapatos que almacena de manera ordenada.

Karely Ruiz fue víctima de un asalto en su casa

Karely Ruiz sufrió un asalto con violencia durante la madrugada de este miércoles 29 de julio, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en su domicilio ubicado en la colonia Las Puentes, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Durante el asalto, los delincuentes presuntamente golpearon a John Echeverry, pareja de la influencer.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás, las autoridades municipales trabajan en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

En un principio trascendió que se habría tratado de un intento de secuestro contra Karely Ruiz; sin embargo, esa versión fue descartada por las autoridades.

Según informó el diario El Norte, los responsables se llevaron 20 mil pesos en efectivo, joyería y diversos aparatos electrónicos, con un valor aproximado de 200 mil pesos.

¿Cómo se encuentra Karely Ruiz tras el asalto?

El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que Karely Ruiz no sufrió lesiones durante el asalto.

Asimismo, señaló que las demás personas que se encontraban en la vivienda tampoco presentaron heridas de gravedad, aunque confirmó que una de las víctimas fue golpeada por los agresores mientras estos exigían que les entregaran el dinero.

Con información de Jesús Vargas, corresponsal.